Enfermera que superó el coronavirus: “En algún minuto llegué a sentir que estaba encerrada en una bolsa de nailon”

Un emotivo relato a Las Últimas Noticias compartió Marianela Vargas (59), enfermera que fue dada de alta tras superar al coronavirus Covid-19 y que estuvo en el Hospital El Carmen de Maipú, al cual ingresó al Servicio de Urgencia el pasado 22 de marzo.

La mujer confesó que llegó a sentir en algún momento que moriría, además de detallar el malestar que le generó el proceso de estar con ventilación mecánica.

“Tenía mucho miedo de sentir dolor. Uno ayuda en los procedimientos y hace muchas cosas. Sabe. Pero realmente uno no sabe cuánto es lo que duele y cuánto es lo que molesta. Ahora me tocaba probarlo a mí en carne propia. Tomé una mano de los médicos y le dije ‘por favor, doctor, no quiero sentir dolor, tengo mucho miedo’. Él me dijo ‘tranquila, chiquilla, va a estar todo bien’. Y hasta allí me acuerdo”, detalló.

Vargas añadió que en un momento “cuando estaba en la UCI no quería dormir. Pensaba que se me iba a olvidar respirar. Entonces, siempre quería estar despierta. En algún minuto llegué a sentir que estaba encerrada en una bolsa de nailon. Me entregué a Dios y dije ‘Dios mío, si me quieres llevar, estoy lista‘”.

Por fortuna, y tras varias experiencias, como desarrollar una especie de delirio por suponer que estaba hospitalizada en la ex Posta Central, logró superar el virus, para ahora ser sometida a una cuarentena de 14 días en su hogar.