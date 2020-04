Intendente Guevara aseguró que no se debe dar la identidad de infectados por coronavirus

Durante este jueves, el Intendente de la Región Metropolitana, Felipe Guevara, se cuadró con la decisión del Gobierno de no revelar la identidad de portadores del Covid-19.

Esto debido al incidente ocurrido en Quilicura, donde se confirmaron más de 30 contagios y varias personas agredieron a los infectados para que no realicen la cuarentena en la comuna.

Por este motivo, Guevara, en entrevista a Radio Universo, aseguró que lo ocurrido “demuestra exactamente que el ministro Mañalich y el Gobierno tienen razón cuando dicen que no es razonable, no es prudente dar la identidad ni dirección de las personas contagiadas“.

Así también, se refirió a las agresiones que sufrieron los enfermos del virus: “Se supo que las personas estaban contagiadas y la población cercana reaccionó tirándoles piedras, intentando incendiarlos y agrediendo a las personas que están sufriendo la enfermedad”.

“Lamentablemente, los seres humanos tenemos a veces reacciones que no corresponden y este es el caso, se dieron cuenta que había personas con coronavirus y no hicieron más que apedrearlos y discriminarlos. Eso no tiene ninguna racionalidad”, declaró.

Por último, reiteró que se debiese ayudar a quienes están enfermos ya que “es una persona que por distintas razones se contaminó y por lo tanto está enfermo”. “Lo que corresponde es el apoyo a esa persona que está debilitada, enferma y no agredirla”, finalizó.