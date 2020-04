Municipios y dichos de Mañalich sobre colegios: “No queremos que diga ni más ni menos de lo que hacemos”

El presidente de la Asociación de Muncipalidades, el alcalde Rodrigo Delgado, manifestó su molestia al ser consultado por los polémicos dichos del ministro de Salud, Jaime Mañalich, quien señaló que fue un error cerrar los colegios porque se dejó a los estudiantes sin la posibilidad de vacunarse.

El edil de Estación Central subrayó que falta aunar criterios por parte de las autoridades centrales y que además “no queremos que diga ni más ni menos de lo que hacemos“.

“En tiempos de crisis, la comunicación debe ser muy precisa, muy exacta. El tema de las vacunas efectivamente no se ha podido cumplir en todas las comunas porque justamente fue el Minsal el que nos pidió postergar esa vacunación“, sostuvo Delgado.

Leer también Nacional Mañalich por suspensión de clases: “El Presidente es el que toma la decisión final” Nacional Alcalde de Independencia: Si el ministro Mañalich tiene reparos con la suspensión de clases, debe decirle a su jefe, no a nosotros Nacional Blumel respaldó a Mañalich y admitió que hay “dificultad logística” para completar vacunación en colegios

Agregó que “me preocupa que cuando se refiera al accionar de los alcaldes, sea justo en sus apreciaciones y que no diga que cumplimos, que no cumplimos. Si no lo hemos hecho, que diga que no cumplimos. Pero también para nosotros, más allá de una comunicación a través de los medios, lo que nos interesa es que las mesas institucionales sean los canales oficiales si es que alguien nos quiere decir algo“.

Por otro lado, el alcalde destacó que desde el Ejecutivo se haya aceptado la idea de un delegado que funcione como un nexo entre el Gobierno central y los municipios en medio de la pandemia.