Dirigente de campamento El Esfuerzo 1 de Conchalí: Aquí la mayoría es vendedor ambulante y está sin trabajo

La dirigente del campamento El Esfuerzo 1 de Conchalí, Antuané Pardo, detalló en ADN Hoy cómo viven la pandemia por el coronavirus Covid-19.

Según contó, “ha llegado harta ayuda del Ministerio de Vivienda, del Gobierno, de Techo, de la Municipalidad, con mercadería y kit de higiene“.

“Nos han explicado harto esta cuestión del virus y nos han apoyado harto”, afirmó.

Eso sí, confesó que lo más duro que han vivido, es la falta de trabajo.

“La mayoría de la gente de campamento aquí es vendedor ambulante, en estos momentos no hay trabajo, y si hay un poco, la gente no te va a comprar nada en la calle porque no se quiere exponer a tocar a nadie, aquí casi todo el mundo está sin trabajo por lo mismo”, expresó.

Además, indicó que “hay personas que no sé por qué, no entiendo el sistema a veces, no calificaron para el Bono Covid-19“.

Finalmente, Pardo aseguró que en estos momentos no les falta nada, sólo “trabajo, pero salir a buscar pega es un riesgo que uno corre, por contagiarse y traerlo para acá”.