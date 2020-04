Vocero de La Vega: “La única manera de parar esta pandemia es que todos y cada uno tomemos responsablemente los cuidados correspondientes”

El vocero de La Vega, Arturo Guerrero, expresó su preocupación por las medidas restrictivas que podrían dificultar el funcionamiento de ferias libres y centros de distribución como el que representa, en medio de las crisis sanitaria generada por el coronavirus Covid-19.

“La única manera de parar esta pandemia es que todos y cada uno tomemos responsablemente los cuidados correspondientes“, dijo en ADN Hoy.

Según sus cálculos, el 80% de los locatarios de La Vega toma las precauciones necesarias para prevenir contagios, pero que trabajan para educar a todos los comerciantes.

Sin embargo, Guerrero expuso las dificultades económicas que hay para cumplir con algunas de las recomendaciones de las autoridades de Salud. “Cuesta porque de momento que se pone el guante y atendió a un público tendría que botar el guante y dónde está la plata para comprar más guantes“, dijo.

El vocero, además, aseguró que mercados como La Vega y Lo Valledor no se han acogido a la ley de protección del empleo. “Somos la única empresa que no ha despedido a ninguna persona. Estamos gastando lo que no tenemos, porque por nosotros pasa primero que la nada la responsabilidad social”, dijo.