Ley de Protección al Empleo: Ministra Zaldívar aseguró que todas las empresa podrán optar a la medida

Durante este lunes, la ministra del Trabajo, María José Zaldívar se refirió a la situación que atraviesa el país respecto de su cartera.

Según consignó Meganoticias, Zaldívar comentó la polémica generada debido a que grandes empresas se han acogido a la Ley de Protección del Empleo. Según la titular de la cartera, el factor que define la posibilidad de solicitar este recurso es la afectación a los ingresos y no el tamaño de la empresa.

De la misma manera, comentó que “esas empresas que se están acogiendo deben demostrar efectivamente que están con problemas en sus ingresos y que no pueden pagar las remuneraciones. En tiempos como los que estamos viviendo, las señas deben ser claras y debemos darlas todos”.

Asimismo, afirmó que, de no existir ese problema, no debiesen ampararse bajo esa ley: “Cualquier empresa que no se haya visto afectada y no haya visto afectado su ingreso, no debiera acogerse esta ley. Para esto habrá un registro público y está la facultad de la Inspección del Trabajo para fiscalizar y enviar los antecedentes a los tribunales de justicia”.

Por otro lado, aseveró que el nuevo paquete de medidas económicas ayudará a los trabajadores honorarios e informales y, a su vez, esta ley servirá de “alternativa a la carta de despido”.