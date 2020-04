Mañalich se refirió a contacto de ministros con gendarme con Covid-19

El ministro de Salud, Jaime Mañalich, se refirió este viernes al caso de un gendarme contagiado con Covid-19 en la cárcel de Puente Alto, y que habría tenido contacto con él y el ministro de Justicia, Hernán Larraín, durante una visita al recinto penitenciario.

Sobre esto, comenzó sosteniendo que “las personas que tienen que hacer cuarentena preventiva son las que han tenido un contacto estrecho, que quiere decir, que estuvieron más de 15 minutos hablando boca a boca sin mascarilla con otra persona que resultó positiva para coronavirus o estuvo en un recinto cerrado durante más de dos horas con una persona que resultó positivo, o vive bajo el mismo techo de una persona que está positiva para coronavirus”.

“Ninguna de esas condiciones se cumple en el caso de los dos ministros (él y Larraín)”, pero aclaró que “se han tomado las precauciones como debe ser“, aseguró.

Esto, porque debido a la cantidad de casos en el recinto penitenciario las “visitas se hacen con toda la responsabilidad y cautela que corresponde, no solo para no infectar la persona que va, sino que no sea un vehículo de transmisión después a otros”.

Asimismo, declaró que “se ha malentendido que el simple hecho de tener un contacto lejano con alguien que trabajaba tres pisos más allá, significa que todo un recinto tiene que irse de cuarentena, eso es incorrecto. Lo correcto son las condiciones que se han decretado por el Ministerio de Salud para definir lo que se denomina un contacto estrecho”.

El gendarme contagiado

El martes 15 de abril ambos ministros visitaron la Cárcel de Puente Alto para anunciar las nuevas medidas que se adoptarán en el recinto por el brote de coronavirus.

En ese lugar se encontraba el dirigente nacional de la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios (Anfup), Felipe Rodríguez.

El hombre relató a través de un video que las autoridades “llevaron dos móviles para realizar exámenes de Covid-19”.

“Sin presentar ningún síntoma me sometí a este examen ayer a las 17:00 horas. Me notifican que salí positivo y debido a esto, procedí a tomar la cuarentena que corresponde junto con mi familia y así también dar aviso a los dirigentes nacionales”, explicó.