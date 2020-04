Alcalde de Huechuraba: Cuando fortalecen medidas sanitarias plantean la vuelta a clases y apertura de malls

El alcalde de Huechuraba, Carlos Cuadrado, anunció el cierre de las ferias libres en su comuna desde el 20 de abril hasta el 4 de mayo en el marco de la pandemia del coronavirus COVID-19, asegurando que “acá hemos trabajado de manera rigurosa y seria, y la gente ha respondido de la misma manera”.

“Exijo del gobierno que se me explique y se me convenza que las medidas sanitarias son en beneficio de las personas que yo represento”, señaló el jefe comunal porque si bien “las cosas se tienen que ir normalizando gradualmente”, también es enfático en señalar que “es contradictorio y no tiene lógica que cuando fortalecen las medidas sanitarias (…) están planteando que los niños vuelvan a clases y que se empiecen a reabrir los malls”.

Para Cuadrado “si el Estado tiene la claridad de argumentos” no tendría problemas en abrir establecimientos comerciales, “pero si no es así, por ningún motivo voy a abrir los colegios, los malls y la feria”.