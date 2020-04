Presidenta del Colegio de Enfermeras ante la crisis: “Estamos preparando todo, pero vamos a colapsar, igual como en otros países”

El personal de salud no solo ha tenido que enfrentar con precariedad la crisis sanitaria, sino está exponiéndose a una dura discriminación por parte de vecinos. Un doloroso coletazo de la crisis sanitaria, que ha desnudado parte de lo peor de una parte de la sociedad. Así lo describe la presidenta del Colegio de Enfermeras, María Angélica Baeza: “Es un comportamiento injusto. Ellas están trabajando con mucho esfuerzo y profesionalismo, preparadas en lo técnico y en lo emocional para enfrentar la emergencia”.

Para la dirigenta, que conversó con Ciudadano ADN, esta discriminación demuestra la “ignorancia de lo que significa un personal de salud preparado. Son las mismas personas que los van a tener que cuidar. Es una actitud poco elegante e indolente hacia un grupo de profesionales que están arriesgando la vida por cuidarlos, en forma muy precaria a veces”.

Una precariedad que se refleja en las cifras que el Colegio maneja sobre los contagios entre sus socias: 328 enfermeras en cuarentena, 44 contagiadas, 9 en hospitalización, y una de ellas en estado grave con ventilación mecánica. Por eso, Baeza exigió a la autoridad nacional “a que ponga a disposición los elementos necesarios para implementar los protocolos y asegurar la eficacia de los equipos de salud en favor de la población”.

Incluso, el Colegio presentó un recurso de protección para “los colegas que están en la primera línea de atención en condiciones bastante riesgosas”. Condiciones ante las que Baeza llamó “a la reflexión”, recordando las experiencias de otras latitudes, donde “hay personas muriendo solas, sin la compañía de sus seres queridos que no pueden acercarse. La única persona que va a estar cerca de ellos es una enfermera. Y esa despedida es necesaria para hacer un ciclo sano desde la salud mental”.

La dirigenta gremial destacó también la “vocación de servicio” de las enfermeras, agregando que son estas circunstancias límite las que recuerdan “el por qué han elegido esta profesión. Lo hacen con amor y muchas veces la recompensa no es lo que corresponde, en términos de reconocimiento, y sin los implementos necesarios”, y enfatizando que ante esas faltas, es la autoridad “la responsable de los nefastos escenarios que puedan ocurrir”.

Una autoridad sanitaria que también es responsable de una previa a la crisis que “se empezó a abordar tardíamente”. Según Baeza, debieron tomarse acciones para preparar a la población, con campañas de prevención y sensibilización, además de medidas sociales “que cubren necesidades propias de pandemia”, como cuarentenas totales y barreras sanitarias, que “debería haberse establecido precozmente en el aeropuerto, que fue la puerta de entrada. No hay que tener mucho conocimiento para darse cuenta cómo ingresó el virus. Se sabía que había mucha gente de vacaciones en Europa. No se hicieron cosas a tiempo y con la estrictez necesaria”, sentenció la enfermera, consciente de que “este virus no se conoce, puede ser muy buenito pero muy malito también”.

También hizo un llamado a atender “las situaciones humanas detrás de la atención”, conferenciando que la enfermera que está en mayor gravedad es “muy joven” y que ella misma, junto con las funcionarias del Colegio, está en aislamiento voluntario desde el 16 de marzo, cuando se estableció la emergencia. Baeza recordó que, además de los elementos de cuidado, se requiere “contención y apoyo en salud mental, para que el personal pueda soportar todo este nivel de estrés al que van a estar sometidos durante los próximos meses”.

“Este no es un tema que va a terminar mañana”, recordó Baeza, cuyo gremio ya está trabajando en los hospitales sanitarios de emergencia que se comenzaron a montar. “Estamos preparando todo este sistema, porque va a llegar un momento en que va a ser inevitable. Vamos a colapsar también, igual como se ha visto en otros países. Estamos con un comportamiento muy similar a Italia, es posible que veamos esos resultados acá”, dijo, advirtiendo que el peak previsto para fines de abril y principios de mayo podría, incluso, extenderse hasta junio.

La dirigenta cerró reconociendo que “me emociono” con los aplausos al personal médico, porque “creo que a pesar de todo, de estos bullyings que puedan hacer algunos, hay un pueblo que está agradecido de lo que hoy día está haciendo el personal de salud y entienden que esta primera línea es importante y de ellos depende la recuperación”. También la conmueve el caso del primer paciente crítico en Chile, que acaba de recibir el alta entre aplausos del personal de salud. “Los que sabemos lo que significa estar día a día luchando por sacar a una persona del estado crítico, podemos entender lo que significa que ese paciente se haya ido de alta”.