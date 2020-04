Alcaldes de Peñalolén, La Florida y La Pintana se refirieron a las declaraciones de Jaime Mañalich

Durante este miércoles, alcaldes de diferentes comunas se refirieron a los dichos del ministro Jaime Mañalich, respecto de los recursos que manejan los alcaldes frente a la crisis sanitaria por el coronavirus Covid-19.

Por esta razón, la alcaldesa de Peñalolén, Carolina Leitao comentó que “en vez de darnos una respuesta de que no corresponde, o la comuna no cumple los parámetros, la verdad es que por dar una respuesta bastante poco feliz”. La zona presenta 131 casos y una tasa de incidencia por 100 mil habitantes de 22,9%.

De la misma manera, Rodolfo Carter, jefe comunal de La Florida mencionó que las autoridades no deberían referirse de tal forma a los alcaldes: “No es el camino descalificar a los alcaldes diciendo que ellos no saben los efectos que puede tener una cuarentena. Este es un momento de unidad y no de división, de grandeza y no de pequeñez, más que descalificar lo invitamos al ministro a escuchar“.

Por último, la alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro aseveró que la opinión que tiene el Gobierno de los alcaldes es “muy baja”.