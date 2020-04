Minuto a minuto: Chile en alerta frente al coronavirus

Un nuevo día en fase 4 del avance del coronavirus en Chile tiene en alerta a la ciudadanía a lo largo del país y atenta a las instrucciones de las autoridades.

Estas son las últimas informaciones

10:45 | MINUTO A MINUTO | Minsal estimó alza en curva de recuperados por Covid-19. Hasta este miércoles, son 2.367 los casos mejorados versus los 7.525 contagiados en el país.

Fuente: Minsal

10:42 | MINUTO A MINUTO | El desglose de fallecidos por las regiones del país de un total de 82:

Región Metropolitana / 36

Región de la Araucanía / 17

Región del Ñuble / 7

Región de Los Lagos / 5

Región de Magallanes / 5

Región del Maule / 3

Región de Los Ríos / 3

Región de Valparaíso / 2

Región del Biobío / 2

Región de Antofagasta / 1

Región de Arica y Parinacota / 1

Región de Coquimbo / 0

Región de O’Higgins / 0

Región de Tarapacá / 0

Región de Atacama / 0

Región de Aysén / 0

10:40 | MINUTO A MINUTO | El desglose de contagiados por las regiones del país de un total de 7.525:

Región Metropolitana / 3.803

Región de la Araucanía / 795

Región del Ñuble / 618

Región del Biobío / 512

Región de Magallanes / 415

Región de Los Lagos / 380

Región de Valparaíso / 273

Región de Antofagasta / 149

Región del Maule / 141

Región de Los Ríos / 138

Región de Arica y Parinacota / 115

Región de Coquimbo / 66

Región de Tarapacá / 52

Región de O’Higgins / 48

Región de Atacama / 13

Región de Aysén / 7

1o:34 | MINUTO A MINUTO | Resumen de cifras hasta las 21 horas del domingo 12 de abril:

312 nuevos contagiados

7.525 totales

Fallecidos: 1 Magallanes, 1 Región Metropolitana, ambos adultos mayores

Total fallecidos: 82

387 pacientes UCI

330 con ventilación mecánica

100 en estado crítico

2.367 recuperados

1o:27 | MINUTO A MINUTO | Minsal confirmó dos fallecidos en las últimas 24 horas, con lo que Chile llegó a las 82 víctimas fatales por coronavirus.

1o:25 | MINUTO A MINUTO | Minsal confirmó 312 nuevos contagiados por Covid-19 llegando a un total de 7.525 casos confirmados en el país.

09:41 | MINUTO A MINUTO | Alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro, clausuró lugar donde un grupo de evangélicos continuaban realizando su culto pese a las medidas de sanidad que se han impuesto para evitar la propagación del coronavirus.

09:29 | MINUTO A MINUTO | Carabineros informó de 488 personas conducidas durante la noche del domingo y madrugada del lunes en medio del toque de queda. Además se entregaron poco más de seis mil salvoconductos.

09:18 | MINUTO A MINUTO |La ministra de Transportes y Telecomunicaciones, Gloria Hutt, reveló que este lunes por la mañana se generó un aumento considerable de vehículos ante levantamiento de cuarentena en varias comunas de Santiago. Cerca de un 26% subió la cifra en relación al pasado jueves y un 20% en relación al lunes de la semana pasada.

“Son aumentos importantes de movimientos vehículares. También a simple vista hemos visto mas pasajeros en el sistema de transporte público y en los paraderos”, dijo la ministra.

09:00 | MINUTO A MINUTO | Alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, aclaró qué comercio puede funcionar ante parcialidad de cuarentena en su comuna: “Las botillerías desde Matta Sur pueden abrir, pero hasta el horario de toque de queda“. Ferias, persas y peluquerías podrán abrir en estos días

08:51 | MINUTO A MINUTO | Cadena de centros comerciales, Mallplaza, informó que será obligatorio el uso de mascarillas a partir de este lunes para clientes que deseen visitar sus instalaciones: “en caso de que algún cliente o colaborador externo llegue sin su mascarilla, se le da la posibilidad de que pueda comprar la mascarilla a emprendedores locales”, dijeron.

08:51 | MINUTO A MINUTO |Encuesta de la Cámara Nacional de Comercio reveló que un 38% de las empresas, en su mayoría microempresas, han decidido desvincular a sus trabajadores ante la crisis del Covid-19.

08:33 | MINUTO A MINUTO | Estas son comunas y sectores que permanecen en cuarentena obligatoria en la Región Metropolitana. Revisa los mapas y evita multas.

08:25 | MINUTO A MINUTO | Carabineros ratificó levantamiento de cuarentena en comunas de Santiago. Vitacura, Lo Barnechea, Providencia y sector sur de Santiago Ñuñoa salieron desde las 05:00 de la mañana.

10:14 | MINUTO A MINUTO | Gobierno informó que hay 286 nuevos contagiados, llegando a 7.213 casos en Chile.

10:14| MINUTO A MINUTO | Presidente Sebastián Piñera no quiso responder a pregunta por su fotografía en Plaza Italia: “De esa materia ya me referí, muchas gracias”.

10:10| MINUTO A MINUTO | Presidente Sebastián Piñera: “Lo que busca este proyecto (Indulto humanitario) es permitir que personas con enfermedades terminales puedan terminar sus vidas con sus seres queridos. El derecho a la muerte digna es algo que queremos”.

10:09| MINUTO A MINUTO | Presidente Sebastián Piñera: “Hemos presentados dos proyectos de ley. Uno de ellos es conmutar la pena de prisión por una de arresto domiciliario para aquellos que están en la población más vulnerable”.

10:08| MINUTO A MINUTO | Presidente Sebastián Piñera: “Inauguramos de forma anticipada este hospital (nuevo Felix Bulnes). Hay que tener conciencia que esta pandemia exige respuestas muy rápidas. Este hospital será un tremendo aporte”.

10:06| MINUTO A MINUTO | Presidente Sebastián Piñera: “Nos hemos estado preparando para poder asegurarles a nuestros compatriotas que para cuando requieran una cama o un ventilador automático, lo puedan tener”.

10:05| MINUTO A MINUTO | Presidente Sebastián Piñera: “Ningún país del mundo estaba preparado para enfrentar esto. Vean a los paises más desarrollados que han visto su sistema de salud colapsado”.

10:04| MINUTO A MINUTO | Presidente Sebastián Piñera: “Se han incorporados 286 nuevos casos de COVID-19. Dejando un total de 7213 en todo el pais”.

10:03| MINUTO A MINUTO | Presidente Sebastián Piñera: “Antes de la emergencia teníamos 38 mil camas. Estamos con un plan de construcción acelerada de hospitales. Pasamos de 38 mil a 43 mil camas en el país”.

10:02| MINUTO A MINUTO | Presidente Sebastián Piñera por COVID-19: “No solo debemos denunciar los problemas, sino que unirnos y colaborar para solucionar esos problemas”.

10:00| MINUTO A MINUTO | Presidente Sebastián Piñera en la nuevas instalaciones del hospital Felix Bulnes: “Sabemos que el COVID es un enemigo poderoso, cruel y que no respeta a nadie. Sentimos las angustias que sufren la inmensa mayoría de las familias chilenas”.

10:00| MINUTO A MINUTO | ¡Buenos días! Repasamos el MAM nacional de la jornada de día domingo

11:03| MINUTO A MINUTO | Ministro de Salud Jaime Mañalich: “Desde ayer en el sitio web del Minsal está disponible el último informe epidemiológico. En los próximos informes también se incorporarán datos de pacientes recuperados por comuna”.

11:02| MINUTO A MINUTO | Ministro de Salud Jaime Mañalich: “Ningún recinto penitenciario es un basurero humano. Hemos tenido una conversación muy fluida con Sergio Micco para que fuera a vigilar los derechos de estas personas y se respeten al máximo”.

11:00| MINUTO A MINUTO | Ministro de Salud Jaime Mañalich: “Sabemos que los recintos de adulto mayor son lugares de enormes riesgos. Hay que insistir que las visitan a estos lugares están prohibidas, están en cuarentena”.

10:56| MINUTO A MINUTO | Ministro de Salud Jaime Mañalich: “Un examen de PCR de salida positivo no determina que la persona sea contagiante. Nuestros expertos han recomendado un examen de anticuerpos, luego del día 14″

10:54| MINUTO A MINUTO | Ministro de Salud Jaime Mañalich: No hay que confiarse porque bajen los números de contagiados diarios. El número de casos nuevos se está duplicando en Chile cada nueve días.

10:53| MINUTO A MINUTO |Por paciente de 21 años fallecida por Covid-19: “Al revisar su historia clínica, ella tenía una enfermedad hematológica de muy mal pronóstico, pero se diagnosticó la infección por coronavirus. Por eso está incluida en la estadística”.

10:52| MINUTO A MINUTO |Subsecretario de Redes Asistenciales: “Además, se informan de ocho nuevo fallecidos durante las últimas 24 horas. La cifra total de pacientes fallecidos aumenta a 73 personas en Chile”.

10:50| MINUTO A MINUTO |Subsecretario Redes Asistenciales: Durante las últimas horas se registraron 426 nuevos casos, lo que eleva el total nacional a 6.928 infectados de coronavirus en el país.

12:08| MINUTO A MINUTO | Presidente Sebastián Piñera por COVID-19: “No hay ningún triunfalismo en mis palabras ni en la actitud del gobierno. Destaco la gravedad del problema. No queremos caer en el alarmismo de las proyecciones catastróficos que algunos dicen”

12:05| MINUTO A MINUTO | Presidente Sebastián Piñera por COVID-19: “Hemos establecido investigaciones correspondientes para quienes hayan salido de la RM, los vamos a identificar y recibirán la sanción correspondiente por la falta que han cometido”.

12:04| MINUTO A MINUTO |Presidente Sebastián Piñera por COVID-19: “Establecimos cordón sanitario especial en Semana Santa para que la gente no salga de Santiago como vacaciones. Ayer salieron 40 mil personas. Este tuvo un efecto muy importante

12:02| MINUTO A MINUTO | Presidente Sebastián Piñera por COVID-19: “Levantar una cuarentena no significa que se acabó la amenaza del coronavirus. Tenemos que tomar todas las medidas preventivas. El toque de queda, medidas sanitarias y otras como el cierre de pubs”.

11:50| MINUTO A MINUTO | Presidente Sebastián Piñera por COVID-19: “Tenemos que tomarlo en serio. Está en juego la salud de los compatriotas. Hemos proyectado que el momento más álgido será a fines de abril/principios de mayo”.

11:50| MINUTO A MINUTO |Presidente Sebastián Piñera: “Hay algunos que se sienten por encima de la ley y no solo arriesgan su propia vida, sino que arriesgan la vida de los demás. Los estamos identificando y sancionaremos con todo el rigor de la ley”

11:42 | MINUTO A MINUTO | Subsecretaria Paula Daza por el nuevo carnet de Alta: “Es para identificar y que la población sepa que personas ya no son contagiantes. Es importante, porque esas personas podrán circular con mayor libertad”

11:38 | MINUTO A MINUTO | Subsecretaria Paula Daza: “No duden que no vamos a disminuir o implementar medidas más rigurosas si vemos que producen un beneficio en la salud de las personas”

11:38 | MINUTO A MINUTO | Subsecretario Redes Asistenciales: Lo que estamos gestionando es la totalidad de ventiladores mecánicos del país. Eso dice, que si en alguna región falta un ventilador, o equipo humano que cuida a los pacientes, y si se puede trasladar, lo vamos a hacer.

11:30 | MINUTO A MINUTO | Subsecretaria Paula Daza: “No duden que no vamos a disminuir o implementar medidas más rigurosas si vemos que producen un beneficio en la salud de las personas”

11:30 | MINUTO A MINUTO | Subsecretaria Paula Daza: “Somos testigos de la incertidumbre a lo largo del mundo. El Gobierno está dedicado a contener la propagación del virus”

11:25 | MINUTO A MINUTO | Minsal informa de 529 nuevos casos, llegando a 6501 infectados a lo largo del país. Hasta el momento hay 65 personas fallecidas.

23:00 | MINUTO A MINUTO | LATAM anuncia suspensión de todos sus vuelos internacionales, solo mantendrá servicios domésticos en Chile y Brasil.

LATAM Airlines suspende vuelos internacionales hasta fines de abril LATAM Airlines, la mayor aerolínea de Sudamérica, informó el jueves que suspenderá hasta fines de abril todos sus vuelos internacionales para pasajeros, una medida adoptada frente a la caída de la demanda y las restricciones sanitarias a causa del coronavirus.

20:47 | MINUTO A MINUTO | Ministerio de Ciencia anunció que utilizarán la plataforma GitHub para subir datos relevantes sobre el avance del coronavirus en Chile.

MinCiencia/Datos-COVID19 El objetivo de la Mesa de Datos COVID-19 liderada por el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación es disponer la información epidemiológica de nuestro país para promover el uso de datos para investigación científica, clínica y para soluciones innovadoras que contribuyan a la toma de decisiones de las autoridades y la ciudadanía frente a esta pandemia.

15:47 | MINUTO A MINUTO | Gobierno pidió vivir en intimidad los días de reflexión por Semana Santa y participar de “cultos” a través de la web para no exponerse a posibles contagios de Covid-19.

15:31 | MINUTO A MINUTO | Contraloría informó oficio a Carabineros para revisar proceso de compra de mascarillas con eventual sobreprecio.

15:14 | MINUTO A MINUTO | Maipú inauguró dos portales anti Covid-19 los que estarán ubicados en el centro de la comuna: uno en las afueras del Teatro Municipal y otro en la entrada de las oficinas de Smapa.

14:57 | MINUTO A MINUTO | Subsecretaria Katherine Martorell: “Violar cuarentena o cordón sanitario es delito y arriesga cárcel. Recuerda: Está prohibido ir a 2ª vivienda antes y después de Semana Santa. Toque de Queda nocturno es nacional, entre las 18:00 hrs y domingo no se podrá entrar o salir de Región Metropolitana, Temuco, Padre Las Casas y Gran Concepción“.

14:32 | MINUTO A MINUTO | Alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, anunció túnel sanitario en el Mercado Central, además de otras medidas para evitar la propagación de contagios del Covid-19:

Túnel sanitizador

Puestos a 3mts de distancia

Máx 50 personas dentro

Fiscalización por uso de mascarillas

Distanciamiento social con delimitación

14:05 | MINUTO A MINUTO | Palacio de La Moneda confirmó que el presidente Sebastían Piñera viajará a la Región del Biobío este viernes.

13:43 | MINUTO A MINUTO | Alcalde de Santiago, junto al intendente metropolitano fiscalizaron las dependencias del Mercado Central en la previa del fin de semana santo.

13:17 | MINUTO A MINUTO | Contraloría lanzó plataforma que recopila información sobre Covid-19: “hemos debido adaptar nuestra forma de trabajo para continuar realizando las tareas que nos encomiendan la Constitución y la ley, y dar respuesta oportuna a los requerimientos de control de legalidad y fiscalización que resultan exigibles en estos momentos”, dijeron.

12:42 | MINUTO A MINUTO | Felipe Alessandri catalogó de “pelotudos con hélice” a quienes salieron al litoral en helicóptero: “es una irresponsabilidad tremenda. Ocuparía el mismo calificativo (que hace algunos días) pero le agregaría con hélice, o sea, pelotudos con hélice. Hay que decir las cosas con claridad“, comentó el edil en conversación con el matinal Bienvenidos.

12:17 | MINUTO A MINUTO | Superintendencia de Pensiones pone en consulta una norma que permitirá a quienes inicien el trámite, transferir sus fondos a una cuenta corriente, esto para evitar vaivenes de sus fondos.

11:55 | MINUTO A MINUTO | Colegio Médico de Chile respecto al anuncio de “carnet de alta” del coronavirus por parte del ministro Mañalich: “Un test de anticuerpos por sí solo no permite poder decir que una persona no está contagiando a otros y, por ende, no se puede liberar de su cuarentena“.

11:10 | MINUTO A MINUTO | Presidente Piñera realiza streaming a través de sus redes sociales para responder dudas y consultas respecto al segundo paquete económico de medidas por “Plan Coronavirus”.

10:15 | MINUTO A MINUTO | Minsal estimó alza en curva de recuperados por Covid-19. Hasta este miércoles, son 1.274 los casos mejorados versus los 5.972 contagiados en el país.

Fuente: Minsal

10:10 | MINUTO A MINUTO | El desglose de fallecidos por las regiones del país de un total de 57:

Región Metropolitana / 21

Región de la Araucanía / 16

Región del Ñuble / 6

Región de Magallanes / 3

Región de Valparaíso / 2

Región del Maule / 2

Región del Biobío / 2

Región de Los Ríos / 2

Región de Los Lagos / 2

Región de Antofagasta / 1

Región de Arica y Parinacota / 0

Región de Coquimbo / 0

Región de O’Higgins / 0

Región de Tarapacá / 0

Región de Atacama / 0

Región de Aysén / 0

10:05 | MINUTO A MINUTO | El desglose de contagiados por las regiones del país de un total de 5.972:

Región Metropolitana / 2.832

Región de la Araucanía / 689

Región del Ñuble / 571

Región del Biobío / 460

Región de Los Lagos / 3 40

Región de Magallanes / 286

Región de Valparaíso / 230

Región del Maule / 128

Región de Los Ríos / 118

Región de Antofagasta / 92

Región de Arica y Parinacota / 75

Región de Coquimbo / 61

Región de O’Higgins / 44

Región de Tarapacá / 29

Región de Atacama / 10

Región de Aysén / 7

09:55 | MINUTO A MINUTO | Jaime Mañalich confirmó que finalmente Rosa Oyarce no se incorporará a trabajar en el plan Covid-19 del Minsal.

09:46 | MINUTO A MINUTO | Resumen de cifras hasta las 21:00 hrs del miércoles 8 de abril:

426 casos nuevos

casos nuevos 5.972 casos totales

casos totales 9 fallecidos (57 en total)

fallecidos (57 en total) 1.274 recuperados

Ministro @jmanalich informa que en las últimas 24 horas con corte a las 21:00 horas de ayer: – 426 casos nuevos

– 5.972 casos totales

– 9 fallecidos (57 en total)

09:43 | MINUTO A MINUTO | Minsal confirmó nueve fallecidos en las últimas horas, con lo que Chile llegó a los 57 muertos por Covid-19

09:43 | MINUTO A MINUTO | Minsal informó 426 nuevos casos confirmados por Covid-19, llegando a los 5.972 contagiados en el país.

09:20 | MINUTO A MINUTO | Ministro de Educación anunció nuevo plazo para revalidación de la TNE: “A través de una página web se puede llevar a cabo el proceso de captura fotográfica y por esa vía seguir adelante con la elaboración de la tarjeta”.

09:09 | MINUTO A MINUTO | Reportan alta aglomeración de vehículos en el terminal pesquero de Santiago en la previa del fin de semana santo.

08:47 | MINUTO A MINUTO | Sebastián Piñera encabeza nueva reunión de coordinación por el brote de coronavirus en el país junto a los ministros Mañalich, Blumel, Espina, Rubilar y Couve.

08:32 | MINUTO A MINUTO | Este jueves, desde las 22:00 horas, comienza el toque de queda para parte de la comuna de Puente Alto en el sector sur de Santiago. Revisa el sector en que no se podrá salir a las callas como medida de prevención para evitar la propagación del coronavirus.

08:18 | MINUTO A MINUTO | Carabineros reforzó mensaje respecto a respetar los cordones sanitarios que comienzan a regir este jueves desde las 18:00 horas y que se mantendrán durante todo el fin de semana santo.

Archivo de minuto a minuto de días anteriores.