Presidente Piñera: “Una cuarentena total en Chile no es sostenible”

En conversación con T13, el Presidente de la República, Sebastián Piñera, reiteró que no es viable aplicar un confinamiento completo en el país, en el marco de la pandemia por el coronavirus Covid-19.

“Una cuarentena total en Chile no es sostenible”, expresó, argumentando que “vamos a ir gradualmente normalizando la situación”.

“Esto no significa que porque se levanta una cuarentena, las personas pueden hacer lo que quieren. Cuando levantamos una cuarentena, se mantienen medidas. Por ejemplo, cuarentena obligatoria para todos los mayores de 80 años, prohibición de funcionamiento de ciertas instituciones como discotheques, bares, restoranes, ciertas obligaciones, mascarillas en transporte públicos…”, mencionó.

Piñera también reiteró sus críticas a quienes han vulnerado los cordones sanitarios, como ocurrió durante estos días de Semana Santa.

“Ninguna persona, por muy de élite que sea, tiene derecho a poner sus intereses por sobre los intereses o el bien común de los demás“, sostuvo, apuntando a que se pone en riesgo la vida de todos.

Por otro lado, el mandatario se refirió a la cuestionable actitud de tomarse una foto en Plaza Italia, mientras estaba en rigor la cuarentena en la Región Metropolitana.

“Si pueda volver atrás el tiempo no me habría bajado. Venía de vuelta de La Moneda a mi casa, hacía mucho que no me iba por la Alameda y cuando veo la Plaza Italia, que todos la habíamos visto en momentos tan especiales, solitaria, tranquila, silenciosa, sentí una profunda emoción”, dijo.