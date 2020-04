Harboe tras explicaciones de Piñera por foto en Plaza Italia: Uno debe tener dignidad para reconocer error

El gobierno anunció un nuevo plan económico de más de cinco mil millones de dólares para los sectores más afectados por el coronavirus.

En conversación con ADN Noticias, Felipe Harboe “Esta pandemia no es solo sanitaria. Es económica y social, están imposibilitando ventas. Si no queremos que sea permanente, debemos tomar medidas hoy. Pero medidas permanentes. Yo valoro que el gobierno esté armando paquetes económicos, pero me preocupa la aplicación práctica de estos”.

Para las grandes empresas, Harboe aseguró que se deben tomar medidas donde la empresa sea la beneficiado y no quienes las manejan. “No es llegar e inyectar recursos públicos a una gran empresa. Se busca salvar a la empresa, no al empresario. Sería bueno que se establezcan condiciones previas. Por ejemplo, que la empresa deje de repartir dividendos, que los altos ejecutivos reduzcan a la mitad sus ingresos, que si tienen proveedores de pequeñas empresas los pagos sean en máximo 15 días, que se emitan acciones de carácter preferente al estado”.

Sobre el manejo que ha tenido el gobierno con el coronavirus, Harboe aseguró que ha sido acertado, pero debe mejorar en la comunicación y justificación en toma de decisiones. “Yo creo que ha sido acertado, ha habido sentido de urgencia. Me preocupa la falta de información, cada vez que salen a anunciar una información deben tomarla con datos científicos, y aquí no se si está haciendo. Lo digo porque no se entiende las ‘cuarentenas en algunas comunas si y otras no’. O el adelantar las vacaciones. Es un derecho de los ciudadanos, conocer los fundamentos o evidencias de las decisiones que ha tomado el ministro Mañalich”.

Tras la entrevista de Sebastián Piñera con el diario El Mercurio, donde justifica la fotografía que se tomó en Plaza Italia, el senador no tuvo reparos en criticarlo. “Me parece una tontera de todo punto de vista. La máxima autoridad del país debe respetar la cuarentena. Además, faltó a la verdad, dijo que fue a saludar a carabineros y los videos muestran que no saludo a ninguno. Recordemos que Sebastián Piñera estuvo en las cuerdas, pudo haber caído. Exponerse y desafiar es reponer una discusión que no le conviene en nada. No tiene ningún sentido político. Cuando uno comete un error debe tener la dignidad suficiente para reconocerlo” .