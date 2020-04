Municipalidad de Hualpén construyó zanja para evitar que personas vulneren cuarentena

Mientras en Chile y el mundo siguen batallando para evitar la propagación del coronavirus, en algunas comunas del país están preocupados por la falta de responsabilidad de algunas personas y ello los ha llevado a tomar medidas extremas.

Ejemplo de ello fue lo que decidió hacer la Municipalidad de Hualpén. La comuna, que se encuentra en cuarentena desde el pasado miércoles, decidió construir una zanja para evitar que personas sigan vulnerando la medida sanitaria.

En primera instancia se instalaron barreras plásticas, luego de cemento y finalmente se realizó la construcción de la zanja, esto ante la insistencia de las personas a no respetar la medida adoptadas por las autoridades. De casi un metro de profundidad, la barrera recorre algunos puntos de salida hacia la avenida Costanera, desde Las Golondrinas hasta calle Finlandia.

“El primer día hubo mucho incumplimiento, en los últimos días han sido menos, pero sigue habiendo gente que incumple la medida, ante eso nos vimos en la obligación de hacer una zanja, una especie de canal con la finalidad de que no pasen vehículos y con el cuidado para que no vayan a caer personas, aunque no debería, porque deben estar todos en sus casas”, comentó la alcaldesa Katherine Torres a La Estrella de Concepción.

