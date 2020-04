Patricio Bao: Me da pánico salir de la casa por Carabineros, no por el coronavirus

El ocho de marzo, durante la marcha por el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, un carabinero agredió a Patricio Bao. El policía lo golpeó con su bastón retráctil y lo pateó en el suelo, sin intenciones de arrestarlo. El ataque quedó registrado en un video.

La policía uniformada salió a responder los cuestionamientos y, para justificar el ataque al hombre de 69 años, liberó imágenes de una de las cámaras que llevan los efectivos. En ellas, Bao le pegaba una patada a un carabinero y arrancaba.

Cuando todas las críticas apuntaban al uso desproporcionado de la fuerza por parte del policía, la intendencia de la región Metropolitana decidió querellarse contra Bao.

Un mes más tarde, en un escenario marcado por la crisis sanitaria, Patricio Bao respondió a las acciones judiciales en su contra y, junto al equipo jurídico del Observatorio de Derechos Humanos y Violencia Policial, presentó una querella criminal contra los miembros de Fuerzas Especiales que lo agredieron.

“Que se haga justicia, por la acción represiva. Que los que tienen que pagar sus culpas que las paguen. Al alto mando, que se hagan responsables de sus subalternos. Y a los subalternos, que haya castigo para ellos, y que sean dados de baja los que participaron directamente del asunto. Porque después de todo, me da la impresión de que tienen cabeza, tienen mente, tienen una forma discernir lo que están haciendo”, dijo en entrevista con El Desconcierto.

Tras la agresión, Bao aseguró que se ha sentido “con bastante inseguridad, más que nada por el hecho de salir de la casa”.

“Me ha dado como pánico salir de la casa. Por el tema de Carabineros, no por el coronavirus, porque eso es una cosa que hay que tomar medidas de protección y cuidarse no más. Físicamente mejor, ya me he estado reponiendo de las lesiones y cicatrizaron las contusiones, pero emocionalmente no tan bien… recorro varias veces los videos, y me preocupa la cosa, por mi familia, por mis hijas, que tienen que salir a trabajar, que puedan perseguirlas, hacerles algún daño. Se ha visto en otras ocasiones, con otras personas, que ha pasado, y por eso uno anda preocupado”, agregó.

El hombre también se refirió a la patada que le dio al carabinero. Y explicó por qué lo hizo: “La impotencia que me dio ver cómo el paco castigaba a un joven, que tenía una vestimenta, una proporción, totalmente diferente al resguardo y protección que tienen los carabineros, en la parte física. ¡Pucha que hay harta diferencia!, y la prepotencia con la que actúan. Eso me hizo a mí actuar impulsivamente sin haberlo pensado. Me dio la impotencia y actué no más”.