Representante de migrantes en Chile alertó sobre su situación ante la crisis: “Si no tienes carnet no existes, no te atienden en el consultorio”

Héctor Pujols, español y presidente de la Coordinadora Nacional de Inmigrantes de Chile, conversó con Ciudadano ADN sobre cómo están viviendo esta situación de emergencia, cuando muchos de ellos están sin regularizar sus trámites de residencia y amenazados en lo laboral.

Los requerimientos para acceder a las visas de residencia se han ido complejizando, con plazos de espera mayores para obtener una cédula de identidad chilena, “hasta dos años”. Un documento vital para los migrantes, que “si no lo tienes no existes, porque no te atienden en el consultorio, o no puedes firmar un contrato de arriendo”, advirtió Pujols.

En la población migrante, si bien existen “algunos casos de contagio” de COVID-19, lo que los golpea es sobre todo el tema laboral, donde se han visto “muchos despidos”, tomando en cuenta la crisis en los sectores donde mayoritariamente este grupo de la población se emplea: servicios, construcción, ventas y trabajadoras de casa particular. “Son situaciones que ya venían siendo precarias, pero que la pandemia la agudiza mucho más”.

Leer también Nacional Extranjería automatizará trámites de migrantes para reducir tiempos de espera Deportes Encuesta señaló que Colo Colo es el equipo más popular entre los migrantes en Chile Nacional PSU: haitianos fueron los migrantes con mayor presencia en proceso de admisión 2020

Por esto, la coordinadora envió una carta al Ministerio del Interior proponiendo 10 acciones necesarias para la población migrante, las que se han tomado en otros países ante la crisis sanitaria, y entre las que incluyen atención sanitaria universal y regularización para quienes no tienen papeles, junto con facilidades para miles de profesionales de la salud que han llegado al país y “por esas trabas burocráticas, como no tener cédula por 18 meses, no pueden ejercer”, volviéndose “un desperdicio al capital y potencial de Chile”.

Otro problema al que se enfrenta la comunidad migrante ante la pandemia, es que muchos extranjeros en Chile quieren volver a sus países de origen, principalmente Bolivia. “Muchos Estados tienen que entender que el derecho a retornar a tu país es un derecho básico”. Lo mismo ocurre con quienes están varados en Chile y están sufriendo cobros de multas por el vencimiento de sus visas de turistas, “otra situación bien injusta, y que le planteamos al gobierno de Piñera. No les puedes cobrar 100 dólares si no los dejas salir”.

Pujols también se refirió a la situación del coronavirus en su país de origen. “Es tremendo, pero estamos confiados en que ojalá esto pueda pasar lo antes posible y con la colaboración de todos”, dijo, agregando que “deseo mucho que la situación de España no se traspase a Chile, porque fue muy compleja”.