Psicóloga criticó “discriminación y estigma” a profesionales de la salud en medio de la pandemia: “Son los mismos que te van a tener que cuidar”

Ansiedad, angustia, depresión e incluso casos de suicidio -como el de dos enfermeras en Italia y un médico francés diagnosticado con coronavirus-, son productos de esta pandemia y su aislamiento social.

Un tema preocupante que Ciudadano ADN analizó con la psicóloga Paula Repetto, Ph.D. de la Universidad de Michigan.

La sobrecarga emocional de médicos y enfermeras es una situación que tiene que ver con “cómo el sistema de salud colapsa”, sumados a “episodios de discriminación y estigma” hacia los equipos de salud, que ya hemos empezado a ver en Chile, y que son provocados por el temor al contagio de vecinos y cercanos.

Además, todo indica que -en el mundo y en Chile también- los profesionales de la salud “deberán tomar con frecuencia la decisión de conectar o no a una persona a un ventilador mecánico”, lo que será un fuerte activador de estrés. Incluso, recordó Repetto, para esos pacientes “la última persona con la que van a poder hablar es el miembro de un equipo de salud”.

La psicóloga, a modo de recomendación, comentó a los cercanos a profesionales de la salud que ellos “son los mismos que te van a tener que cuidar”, tomando en cuenta que “muchos estamos contagiados con este virus y somos asintomáticos, no lo sabemos”. Además, recordó que no todos pueden hacer una cuarentena, entre ellos médicos y enfermeras. “Facilitemos la vida a los que no la pueden hacer. Yo hago cuarentena con jardín y eso es un tremendo privilegio que no tienen muchas personas en Chile”.

Del mismo modo, Repetto adelantó que el aislamiento social producirá manifestaciones psicológicas en muchas personas, “pero eso lo vamos a ver después”. Por eso, llamó a las autoridades a proteger las medidas de salud mental en cuarentena, junto con implementar estrategias para “ser creativos en las relaciones sociales”, tomando en cuenta que muchos países han promulgado un “distanciamiento físico más que aislamiento social, porque hay mucha literatura que muestra que el aislamiento daña a la salud mental”.

Iniciativas que no son solo responsabilidad de nuestros líderes, sino de la sociedad en su conjunto, partiendo “desde ayudar a adultos mayores con dificultades para salir a comprar los víveres que necesitan”, recordando siempre que “éste es un problema colectivo, no un problema individual”.

En opinión de la psicóloga, “mi definición de cuarentena no tiene que ser igual a la tuya. Si yo tengo el virus, probablemente mi cuarentena debería ser mucho más estricta, y el mensaje tiene que ser estricto”. Por eso, en estos momentos de ansiedad y de incertidumbre, donde de parte de ciertas autoridades se han escuchado señales confusas, “mucho mensaje es un problema. Hay que tener un mensaje común. No podemos dejar espacio para interpretación”, dijo.

Cuestionando esas señales, Repetto recordó cómo “un señor entrevistado decía ‘si esta enfermedad fuera tan grave no nos dejarían estar en la calle’. Y probablemente esa persona está mucho más preocupada de generar un ingreso que de cuidarse”.