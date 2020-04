Mañalich: Esperamos dos peaks por el coronavirus

En conversación con T13, el ministro de Salud, Jaime Mañalich, habló acerca del panorama que proyectan con respecto al coronavirus Covid-19, expresando que para mayo se espera el peak de contagios, mientras que en junio se vivirá otro pico, pero en cuanto a quienes requerirán de tratamiento intensivo.

“Tenemos dos peak. Uno de gente contagiada y un segundo, mucho más bajito en número que el anterior, que es de gente que requiere de tratamiento intensivo. Eso son quienes producen la máxima demanda. En el mundo se retrasa un mes después del peak de contagios. Estamos hablando que el problema fundamental lo vamos a tener en junio”, sostuvo.

Con respecto a las medidas que se están tomando, el ministro sostuvo que el esfuerzo “no es que nadie se contagie, sino que la mayor cantidad de gente se contagie de una manera lenta, para que no ocurra un momento en que hay tantas personas enfermas que el sistema sanitario no pueda sacarla adelante“.

En cuanto a la cuarentena total, Mañalich volvió a mostrarse contrario a poder implementar esta estrategia para enfrentar la pandemia.

“Significa tener al país completo tres meses en cuarentena sin provisión, sin alimentación, sin seguridad, mal manejo de la basura, sin seguridad de los servicios básicos, salvo que uno comience a decretar excepciones y que termina siendo igual”, apuntó.