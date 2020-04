“A este virus le vamos a ganar entre todos”: Gobierno lanzó campaña por el Covid-19

El Gobierno de Chile lanzó una campaña por la crisis que se vive por el coronavirus Covid-19.

Cabe recordar en nuestro país hasta este viernes 12 personas fallecieron por el virus y hay 3.737 contagiados.

En el clip se muestran diversos registros, donde destaca el terremoto y tsumani de 2010, y el rescate de los 33 mineros.

Con imágenes motivacionales, sostienen que “si hay un país que sabe ganarle a las catástrofes, ese es Chile”.

“Ahora tenemos que estar más juntos que nunca, ¿cómo?, separándonos. Ya volveremos a abrazarnos, a darnos besos. Que no lo hagamos ahora no significa que no nos queramos”, dice una voz en off.

“Tenemos que seguir unidos pero tomando distancia. Un metro o incluso a veces más” y que “a este virus le vamos a ganar entre todos“, sostienen.

Revisa aquí el video: