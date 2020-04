Diputado Flores: “Entrégale 500 lucas a cada familia. Lo pagaremos en 30 años entre todos”

El presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, Iván Flores, conversó en ADN respecto a las pálidas ayudas económicas a las familias afectadas por la crisis del coronavirus COVID-19 señalando que “no es posible pensar que le pidamos a la gente que se quede en la casa si no le entregamos un chequecito”.

“Entrégale 500 lucas a cada familia. Lo pagaremos en 30 años entre todos” con los impuestos, señaló el parlamentario porque “nadie sabe cómo va a terminar ni cuándo va a terminar” la crisis económica gatillada por la pandemia.

Para esto el congresista apuntó a que “los empresarios más grandes de una vez por todas no den más recomendaciones y pónganse las manos en los bolsillos en serio, porque la reforma tributaria no los tocó prácticamente”, abogando a que “ojalá se humanicen y digan ‘si, me gusta ganar plata pero llego hasta aquí. Es suficiente. No me lo voy a gastar ni en la décima generación‘”

Flores también se preguntó “¿tienen los trabajadores de la salud los elementos de protección que le permitan seguir atendiendo? Puntos suspensivos“, advirtiendo que “aquí en Valdivia en un consultorio en la mañana eran 7, en la tarde fueron 11, a la mañana siguiente eran 17 y finalmente se fueron 140 a cuarentena, entonces ¿cómo haces funcionar un sistema que están cayendo de esa manera?”