Usuarios de Banco Santander reportan problemas en la plataforma en línea

Diversos usuarios en redes sociales del Banco Santander están denunciando numerosos problemas con la plataforma en línea de la entidad, así como por los cambios de las condiciones para acceder a beneficios en el marco de la crisis sanitaria del coronavirus COVID-19.

@santanderchile uds. Pusieron las condiciones y no son capaces de dar un servicio acorde…. Ejecutivos de ctas. Sin información o indicando eso para no enfrentar la lluvia de reclamos… Callcenter caído y sin respuesta.. Página uno ingresa y te abre sin indicar nada solución

Amigos @santanderchile ahora derechamente la pagina me indica que no se puede, siendo que llame antes y me dijeron que cumplia las condiciones , me pueden ayudar? Mi ejecutivo NO EXISTE pic.twitter.com/RyeMpZU8oM

— Cristian Flores C. (@kreitans) April 1, 2020