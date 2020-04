Director nacional de Greenpeace y campaña “Suelta el agua”: En Chile no es un derecho

En medio de crisis sanitaria que se vive por el coronavirus Covid-18, Greenpeace asegura que al menos 1 millón de chilenos tienen problemas en el acceso al agua.

Pero, específicamente, 350 mil personas no pueden lavarse las manos frecuentemente por cortes en el suministro.

Debido a esto, la organización ecologista comenzó una campaña llamada “Suelta el agua” para que el Presidente Sebastián Piñera garantice el suministro de agua para todas las personas.

Afirman que en zonas del país “no hay acceso al agua potable o de calidad (zonas rurales que dependen de pozos, ríos y camiones aljibes)”.

Según sostuvo a ADN el director nacional de Greenpeace, Matías Asún, “nos han dicho que debemos lavarnos las manos durante por lo menos 20 segundos se requiere, por cada vez que nos lavamos las manos, entre 1 a 2 litros de agua”.

“Esto pasa, básicamente, por el agua hoy no está garantizada. No es un derecho. Hoy las aguas están asignadas en función de derechos de uso para actividades productivas, y no está priorizado el consumo humano de forma suficiente”, aseguró.

“No se trata únicamente de la sequía que cada cierto tiempo afecta al país, son también los efectos del cambio climático (…) Adicionalmente, el agua que hay hoy está siendo utilizada para actividades industriales“, destacó.

Concluyendo que “evidentemente, esto se debe a un problema en la administración y en la priorización del recurso hídrico”.