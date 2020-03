Minuto a minuto: Chile en alerta frente al coronavirus

Un nuevo día en fase 4 del avance del coronavirus en Chile tiene en alerta a la ciudadanía a lo largo del país y atenta a las instrucciones de las autoridades.

Además, muchos han tomado sus propias medidas para enfrentar la contingencia.

08:50 | MINUTO A MINUTO | Fonasa hizo llamado a realizar trámites de manera online a través del sitio web o de redes sociales. De igual forma, sucursales atenderán entre las 10:00 y las 13:00 horas de manera presencial.

Cúidate y haz los trámites de @Fonasa sin dejar tu casa. En nuestro sitio o en nuestras redes sociales, puedes realizar más de 20 gestiones sin tener que visitar nuestras sucursales, que tienen horario abreviado de atención. Envíanos un DM a @AyudaFonasa y te ayudaremos. pic.twitter.com/esWtdc3zBj — FONASA CHILE (@FONASA) March 31, 2020

08:34 | MINUTO A MINUTO | Presidencia confirma nueva reunión de coordinación por coronavirus entre Sebastián Piñera y los ministros Blumel (Interior), Mañalich (Salud), Espina (Defensa) y Rubilar (Segegob).

08:20 | MINUTO A MINUTO | Además, aseguraron que durante las últimas 24 horas, se solicitaron más de 240 mil permisos para diversos motivos, entre los cuales las “compras” fueron las más pedidas.

Permisos Temporales entregados:

✅Hora Médica: 27.843

✅Compras: 157.891

✅Paseo Mascotas: 12.561

✅T.E.A : 537

✅Pago de servicios: 25.131

✅Retiro de alimentos: 5.547

✅Retorno lugar de residencia: 10.487

✅Funerales: 439

✅Comparecencia: 2.106

Total Permisos: 242.542 pic.twitter.com/T6tHlygGzK — Carabineros de Chile (@Carabdechile) March 31, 2020

08:09 | MINUTO A MINUTO | Carabineros informó 316 personas conducidas durante la noche del lunes y madrugada del martes por no cumplir toque de queda. Además se entregaron más de 20 mil salvoconductos.

Informamos que en la jornada de toque de queda se registraron 316 conducidos:

✅ 13 en la RM.

✅ 303 en regiones. Además se entregaron 20.322 salvoconductos:

✅ 4.735 en la RM.

✅ 15.587 en regiones. En https://t.co/GNd8VOob3i

✅ 37.172 pic.twitter.com/Rgneg53LXR — Carabineros de Chile (@Carabdechile) March 31, 2020

20:09 | MINUTO A MINUTO | INDH de Ñuble denuncia escasez de medidas de higiene para evitar propagación del Coronavirus en cárcel de Chillán

En entrevistas realizadas por el Instituto a internos, estos denunciaron la falta de controles médicos ante las necesidades de atención de salud; la escasez de medidas de sanitización e higiene para evitar la propagación del virus.

18:45 | MINUTO A MINUTO | Red de Salud UC CHRISTUS implementa innovador sistema para realizar test de COVID-19 desde el auto

Para evitar la propagación de COVID-19, la Red de Salud UC CHRISTUS implementó un innovador sistema para realizar el test para detectar el virus COVID-19 en el automóvil. Para ello ha habilitado tanto en la Clínica San Carlos de Apoquindo, como en el Centro Médico San Joaquín, espacios especiales para realizar el procedimiento.

Para acceder a este sistema, las personas interesadas deben agendar hora sólo vía web, donde podrán tomar bloques de horario de atención cada 1 hora en el siguiente Link, dado que es posible realizar 50 exámenes diarios en cada centro según orden de llegada. El agendamiento es por persona que quiera realizarse el test, no por grupo familiar o auto.

11:17 | MINUTO A MINUTO | Arzobispado anunció 15 nuevos espacios eclesiales para acoger enfermos y personas en situación de calle, esto para enfrentar el brote de coronavirus en el país. Estos son los lugares:

Edificio Vicaría de la Esperanza Joven

Edificio Vicaría para la Educació

Parroquia Santa Lucrecia (Teatro Huemul)

Parroquia San Gerardo (Teatro)

Parroquia San Saturnino (Galpón)

Parroquia San Andrés (Dependencias)

Parroquia Santa Sofía (gimnasio y Salón)

Parroquia Santa Ana (Dependencias)

Parroquia Perpetuo Socorro (Salas, salón y multicancha)

Parroquia Inmaculado Corazón de María (Salón)

Parroquia San Pablo (Salas)

Capilla San Felipe de Jesús (Gimnasio y galpón)

Parroquia Sagrado Corazón de la Alameda (Salas, comedor y salón techado)

Capilla San Francisco de Reggis (Salón)

Parroquia la Asunción (Templo)

El Arzobispado de Santiago ofrece al Gobierno 15 nuevos espacios eclesiales para ayudar a prevenir y controlar la pandemia del #Coronavirus. El foco está puesto en acoger a las personas en situación de calle ancianas y enfermas de Santiago. Los detalles 👉 https://t.co/yHLa2YzLuw pic.twitter.com/LvlXXv8gz4 — Iglesia de Santiago (@Iglesiastgo) March 30, 2020

10:24 | MINUTO A MINUTO | El desglose de contagiados por las principales regiones de un total de 2.449:

Región Metropolitana / 1.295

Región de la Araucanía / 247

Región del Ñuble / 229

Región del Biobío / 201

Región de Los Lagos / 128

Región de Valparaíso / 108

"Hasta las 21:00 horas de ayer se reportaron 310 nuevas personas con #COVID_19, sumando 2.449 personas a nivel nacional. Se han recuperado a la fecha 156, y lamentamos el fallecimiento de una persona, en la región del Maule, de 44 años", anuncia susbec @pdazan pic.twitter.com/X4JfAsckBM — Ministerio de Salud (@ministeriosalud) March 30, 2020

10:05 | MINUTO A MINUTO | Minsal confirmó 310 nuevos casos de Covid-19 en el país, y la cifra alcanza las 2.449 personas contagiadas en el país. Además se ratificó el octavo muerto por el brote del virus.

🔴 MINUTO A MINUTO | Minsal confirma 310 nuevos casos de Covid 19: 2.449 personas es el total de contagiados en el país https://t.co/rALCTnnXOb pic.twitter.com/bvZcZ21F5X — Radio ADN (@adnradiochile) March 30, 2020

9:48 | MINUTO A MINUTO | Municipalidad de Maipú continua con la sanitización de barrios y condominios en la comuna para evitar la propagación del brote de coronavirus.

¡En Maipú evitamos el avance del coronavirus sanitizando nuestros barrios! El equipo del Departamento de Aseo y Ornato #DAOGA ya se encuentra en terreno realizando labores de sanitización, ahora en la calle Las Naciones.#MaipuUnidoContraElCoronavirus#MaipuSeQuedaEnCasa pic.twitter.com/LpPzBEZUf9 — Ilustre Municipalidad de Maipú (@MaipuRenace) March 30, 2020

9:13 | MINUTO A MINUTO | Carabineros informó que 511 personas fueron detenidas durante el toque de queda de la noche del domingo y madrugada del lunes. Además, otras 62 personas fueron conducidas por no respetar la cuarentena.

8:49 | MINUTO A MINUTO | Presidente Sebastián Piñera encabeza reunión por coronavirus junto a los ministros Gonzalo Blumel, Jaime Mañalich y Karla Rubilar.

7:56 | MINUTO A MINUTO | Autoridades recordaron inicio de cuarentena total para ciudades de Chillán, Chillán viejo y Osorno desde este lunes a las 22:00 horas y durante siete días.

¡Atención 📢! Desde este 30 de marzo a las 22:00 horas se iniciará #CuarentenaTotal por 7 días en las comunas de Chillán, Chillán viejo y Osorno. ¡Comparte esta información y #CuidémonosEntreTodos! pic.twitter.com/aoQ4iyiudJ — Gobernación de Itata (@Gob_Itata) March 30, 2020

7:27 | MINUTO A MINUTO | Personal del Ejército relató cómo se realizan los controles de “check point” y toque de queda durante la noche y madrugada en Santiago y regiones.

El Cabo 1 Wilson Terucán de la #EscueladeSuboficiales nos relata cómo realizan las labores de control de check point y toque de queda junto a #CarabinerosdeChile, velando por la seguridad de la población y el cumplimiento de los protocolos sanitarios. #CuidémonosEntreTodos pic.twitter.com/VWpvR8PuOY — Ejército de Chile (@Ejercito_Chile) March 30, 2020

7:15 | MINUTO A MINUTO | Ministerio de Transportes reforzó llamado a recordar inicio y finalización de servicios en micros, Metro de Santiago y Tren Central.

#PlanCoronavirus | Horario de inicio (30 de marzo) del transporte público en la RM. 🚌 Buses: comenzarán a salir de los terminales a las 5:30AM 🚇 Metro: estaciones abrirán sus puertas a las 6:30AM 🚆 MetroTrenNos: abierto desde las 6:00AM#CuidémonosEntreTodos pic.twitter.com/Tnj9zSxrzO — Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (@MTTChile) March 30, 2020

17: 53 | MINUTO A MINUTO | Intento de motín se registró en cárcel de Puente Alto luego de que un interno fuera confirmado como portador de coronavirus. Diez reos se encuentran aislados mientras que otros fueron trasladados a recintos asistenciales debido a lesiones tras el intento de motín.

17: 24 | MINUTO A MINUTO | Cathy Barriga le respondió a Karla Rubilar: “Esta alcaldesa no miente, ni los procesos tampoco”

16: 26 | MINUTO A MINUTO | El canciller Teodoro Ribera señaló que “Cada vez es más difícil implementar vuelos de retorno” para chilenos en el extranjero.

16: 21 | MINUTO A MINUTO | La vocera de Gobierno, Karla Rubilar, señaló que la alcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, comunicó información errada “sin saber de que había llegado el examen PCR negativo”.

15: 37 | MINUTO A MINUTO | Hospital de Carabineros desmintió a alcaldesa de Maipú y señaló que víctima no padecía Covid-19 puesto que la paciente había dado positivo en una primera instancia, pero luego se descartó.

14: 50 | MINUTO A MINUTO | Hombre que debía cumplir cuarentena tras llegar de Europa salió a una plaza en Las Condes. El alcalde Joaquín Lavín señaló en estos casos de caerles “el rigor de la ley“.

14: 41 | MINUTO A MINUTO | Autoridades de Osorno valoraron que se haya declarado cuarentena total en la zona.

13: 46 | MINUTO A MINUTO | Registro Civil informó que ya se puede obtener Clave Única a través del celular mediante la app “Registro e Identidad“.

12: 58 | MINUTO A MINUTO | El ministro del Interior, Gonzalo Blumel señaló que 466 personas fueron retenidas por no respetar toque de queda. Además 26 fueron detenidas por infringir la cuarentena, donde 21 pertenecen a la Región Metropolitana.

12: 47 | MINUTO A MINUTO | Cathy Barriga le respondió a Mañalich: “Ministro, no oculte información”.

12: 00 | MINUTO A MINUTO | Ministro Mañalich por cuarentena general: Veo prácticamente imposible que se dicte una cuarentena general. Es algo que está fracasando abiertamente en distintos lugares.

12: 00 | MINUTO A MINUTO |Ministro Mañalich por anuncio de Cathy Barriga de nuevo fallecido por COVID-19: “La alcaldesa de Maipú miente, no hay tal caso nuevo. ese fue comprobado como negativo”.

12: 00 | MINUTO A MINUTO | Subsecretaria Paula Daza informa de cuarentena total en Chillán y Osorno. Además de la implementación de aduanas sanitarias

12: 00 | MINUTO A MINUTO | Subsecretaria Paula Daza informa el fallecimiento del séptimo caso, en la Región de la Araucanía. Era una persona afectada de un cancer.

12: 00 | MINUTO A MINUTO | Subsecretaria Paula Daza informa de 2139 casos de COVID-19 en Chile. Destaca preocupación por aumento de casos en Osorno y Chillán

10: 05 | MINUTO A MINUTO | Detuvieron a persona que atacó a comisaría de Quilicura con tres molotov

Detuvieron a persona que atacó a comisaría de Quilicura con tres molotovhttps://t.co/6dX3F3LG1W #ADNTeAcompaña pic.twitter.com/FtE4rwoQph — Radio ADN (@adnradiochile) March 29, 2020

10: 00 | MINUTO A MINUTO | Militares detuvieron con disparos a hombre que quiso evadir control en toque de queda

Militares detuvieron con disparos a hombre que quiso evadir control en toque de quedahttps://t.co/nAYJrCmhZg #ADNTeAcompaña pic.twitter.com/riCrsCW4wu — Radio ADN (@adnradiochile) March 29, 2020

16:18 | MINUTO A MINUTO | Operativo se realizó en supermercado del Alto Las Condes por mujer que tenía coronavirus. El alcalde de la comuna, Joaquín Lavín, señaló que “de Integramédica avisaron al resto del mall que una mujer con coronavirus podía intentar ingresar al supermercado y que obviamente había que pararla antes”.

15:29 | MINUTO A MINUTO | Brote de coronavirus se registró en hogar de ancianos en Puente Alto. El alcalde, Germán Codina, pidió que decretara cuarentena total en la comuna.

14:47 | MINUTO A MINUTO | Botillerías reclaman trato “discriminatorio” tras prohibición de funcionamiento en comunas con cuarentena. “Estas obligaciones de no venta de alcoholes sea de carácter transversal”, dijo un representante de la organización.

13:46 | MINUTO A MINUTO | Alcalde de Osorno exigió cuarentena para la comuna tras aumento de contagios por Covid-19. En la Región de Los Lagos van 104 casos confirmados, donde 66 corresponden a Osorno.

13:12 | MINUTO A MINUTO | Confederación de Ferias Libres denunció complejidad para acceder a salvoconductos. Desde el gremio señalaron que el permiso debería durar 15 días, pero solo se estaban entregando de manera diaria.

12:00 | MINUTO A MINUTO | Un miembro de Carabineros perteneciente a la Guardia de Palacio dio positivo al Covid-19. Todos quienes estuvieron en contacto con dicha persona han ingresado en una cuarentena preventiva. La medida no afecta a ministros ni al Presidente.

11: 57 | MINUTO A MINUTO |Mañalich: “El criterio de cuarentena es que el virus no salga desde donde está. Eso explica la cuarentena que se impuso en el sector oriente”.

11: 47 | MINUTO A MINUTO | Mañalich: “El total de personas que están siendo vigiladas son 18 mil personas aproximadamente. De ellas, tenemos contacto con 13.800. Nos hemos encontrado con datos de personas para hacer seguimiento son falsos o incorrectos”

11: 47 | MINUTO A MINUTO | El ministro Jaime Mañalich confirma que hasta el momento han fallecido 6 personas en total. La última fue un adulto mayor de Temuco durante las últimas horas.

11: 45 | MINUTO A MINUTO | El ministro Jaime Mañalich informa de 81 pacientes hospitalizados, 47 recibiendo tratamiento con ventilador mecánico y 54 pacientes críticos. 3 de ellos son mayores de 70 años.

11:43 | MINUTO A MINUTO | Minsal confirma un total de 1909 casos a nivel nacional. Expresa preocupación por casos en la Región de la Araucanía y la ciudad de Osorno.

11:36 | MINUTO A MINUTO | Minsal confirma 299 nuevos casos de coronavirus en Chile. De estos casos 146 están en la Región Metropolitana.

10: 34 | MINUTO A MINUTO | Hoy comienza la cuarentena total en Temuco y Padre Las Casas

Nuevas medidas: a partir de este sábado 28 de marzo a las 22 horas, se declara cuarentena total en las comunas de Temuco y Padre Las casas. #CuidémonosEntreTodos https://t.co/RLzOEKK7ux pic.twitter.com/GdQVIl87gj — Gobierno de Chile (@GobiernodeChile) March 27, 2020

16:46 | MINUTO A MINUTO | Alcaldes de comunas de Santiago en cuarentena total acordaron cerrar las botillerías.

Así lo acordaron los alcaldes de Independencia, Gonzalo Durán; Ñuñoa, Andrés Zarhi; Santiago, Felipe Alessandri; Las Condes, Joaquín Lavín; de Vitacura, Raúl Torrealba; Lo Barnechea, Cristóbal Lira; y Providencia, Evelyn Matthei; tras concluir que estas no son “esenciales“.

11:56 | MINUTO A MINUTO | La cotización del cobre cerró en US$2,16545 la libra en la Bolsa de Metales de Londres, acumulando un descenso de 1,67% en la semana, en uno de los efectos económicos generados por la pandemia de coronavirus Covid-19. Durante marzo, el valor del metal acumula una caída de 14,34%, registrando su mayor pérdida mensual desde septiembre de 2011, mientras que en el año el retroceso llega a 22,25%.

10:54 | MINUTO A MINUTO | El Ministerio de Salud informó que 304 personas arrojaron positivo por coronavirus Covid-19 (192 en la RM), llegando a 1.610 en total, a nivel nacional. Un hombre de 62 años es la quinta víctima fatal de la epidemia en Chile.

10:08 | MINUTO A MINUTO | El precio del pan podría subir 20% durante las próximas semanas, en medio de la crisis sanitaria por el coronavirus Covid-19, de acuerdo con proyecciones de la Asociación Gremial de Industriales del Pan de Santiago.

09:44 | MINUTO A MINUTO | Evelyn Matthei, alcaldesa de Providencia, una de las siete comunas con cuarentena, valoró las medidas graduales que ha tomado el Gobierno para detener el avance del coronavirus Covid-19.

“Aunque se cierre todo, el virus no va a desaparecer en 15 días y, por lo tanto, sería mejor aplanar la curva, que no se dispare como en Italia o España, pero al mismo tiempo no aplanarla tanto, lo que podría significar que el brote más fuerte pudiese darse por junio, en que también va a estar el virus de la influenza y el virus sincicial”, dijo en Radio Futuro.

“Me hace sentido que es mejor ahora un contagio relativamente controlado, con una curva bien aplanada, pero no tratar de suprimirla para que después tengamos un rebrote en junio”, agregó.

“Lo lógico es ir tomando medidas de acuerdo a cómo van evolucionando las cifras (…) en la medida que sean necesarias, y no se adelante a tomar medidas sumamente drásticas cuando las cifras todavía no lo avalan”, sumó.

22:30 | MINUTO A MINUTO | Segundo caso de coronavirus COVID-19 en Rapa Nui. Se trata de un sujeto de 46 años que tuvo contacto directo con el primer caso verificado.

🔴 Se confirma segundo caso de #COVID_19 en #IsladePascua, corresponde a hombre de 46 años chileno quien tuvo contacto directo con primer caso confirmado de #IsladePascua. Actualmente se encuentra en buenas condiciones, en su domicilio y bajo aislamiento. pic.twitter.com/ajxigIz82n — SeremiSaludValpo (@SaludSsrv) March 27, 2020

21:30 | MINUTO A MINUTO | Presidenta del Colegio Médico llama al gobierno a establecer una fijación de precios para insumos sanitarios imprescindibles para combatir el coronavirus COVID-19.

Presidente @sebastianpinera reitero la solicitud de fijar precios de elementos de protección personal. https://t.co/y60TdZqUER — Izkia (@izkia) March 26, 2020

17:32 | MINUTO A MINUTO | En materia de viajar desde o hacia el aeropuerto Arturo Merino Benítez en Santiago, la empresa de transporte Transvip aseveró contar con “salvoconductos para transportar pasajeros y paquetes desde y hacia cualquier punto de Santiago. Esto lo puede hacer incluso con toque de queda y en las siete comunas en cuarentena”.

14:25 | MINUTO A MINUTO | Por su parte, JetSMART indicó que va a mantener 10 rutas reforzando la conectividad aérea dentro de Chile.

Las rutas domésticas -que tendrán frecuencias de dos a tres vuelos por semana- serán desde Santiago a Arica, Antofagasta, Calama, Iquique y Puerto Montt. Además, desde regiones habrá vuelos directos entre Concepción-Antofagasta, Concepción-Calama, Iquique-La Serena, Antofagasta-La Serena y Calama-La Serena.

13:32 | MINUTO A MINUTO | Latam confirmó dos vuelos a Isla de Pascua con 26 toneladas de insumos médicos y alimentos. En el retorno, traerán de regreso a 600 turistas que se encuentran varados.

Con el apoyo de las autoridades de #RapaNui, realizaremos entre hoy y mañana dos vuelos con 26 toneladas de carga entre insumos médicos y alimentos, permitiéndonos traer de vuelta a casa a más de 600 pasajeros. https://t.co/7iJn6e1A9o pic.twitter.com/UnPb4kXA6t — LATAM Chile (@LATAM_CHI) March 26, 2020

12:50 | MINUTO A MINUTO | Municipalidad de Providencia firmó convenio con Pedidos Ya, Mercado Libre, Mercado Pago, Acción País y Linio en beneficio de pymes y vecinos. Dichas alianzas permitirán que los vecinos de la comuna y todas las pymes que se han visto afectadas por la contingencia sanitaria puedan acceder a beneficios, tarifas preferenciales y contenido formativo para desarrollar y reactivar sus proyectos, entre otros.

12:45 | MINUTO A MINUTO | PDI alerta sobre falso mensaje que circula en redes sociales respecto a supuesta campaña de alimentos por parte de la empresa Walmart.

⭕️ Alerta! Si recibes este mensaje #falso que circula por WhatsApp y que simula ser de la empresa Walmart: NO LO ABRAS.

Esta acción puede llevar a la instalación de un código malicioso en tu equipo o al robo de tus datos personales.#Ciberseguridad #InvestigarEstáEnNuestroADN pic.twitter.com/fNIRwXQrjx — PDI Chile (@PDI_CHILE) March 26, 2020

12:38 | MINUTO A MINUTO | Contraloría informó que Instituciones Públicas que tengan contratos por servicios pueden pagarse igualmente pese a la contingencia actual, siempre y cuando las empresas paguen sus remuneraciones y cotizaciones a trabajadores.

🔴Hemos dictaminado que las Instituciones Públicas que tengan contratos por servicios que no han podido prestarse por contingencia, pueden pagarse igualmente, siempre que dichas empresas le paguen las remuneraciones y cotizaciones a trabajadores. + info👉https://t.co/XYdllfD8F3 pic.twitter.com/vNUvU6mQZA — Contraloría (@Contraloriacl) March 26, 2020

12:30 | MINUTO A MINUTO | Carabineros habilitó servicio telefónico para orientar a personas respecto a cómo obtener permisos y salvoconductos para la cuarentena obligatoria que comenzará para siete comunas de Santiago.

La https://t.co/GNd8VO6zEI habilitó un call center para que te orienten sobre cómo realizar el trámite para obtener el salvoconducto. Llama a los fonos: Flecha hacia la derecha 229225865

Flecha hacia la derecha 229225866 pic.twitter.com/tRlOkRDRgZ — Carabineros de Chile (@Carabdechile) March 26, 2020

12:24 | MINUTO A MINUTO | Alcaldesa Evelyn Matthei en conversación con CNN Chile: “Cuidado, por correr al supermercado se pueden contagiar con el virus. Los servicios seguirán funcionando, intenten no ir hoy, mañana se podrá”.

11:56 | MINUTO A MINUTO | Segegob informó que desde las 18:00 horas se podrá optar al permiso temporal para salir durante la cuarentena.

¡AVISO IMPORTANTE🔴! Desde HOY a las 18:00 hrs. podrás obtener tu permiso temporal para salir durante la cuarentena, sólo con el número de serie de tu carnet de identidad en https://t.co/lXK0Xosw4m #CuidémonosEntreTodos pic.twitter.com/RT1Y624orU — Segegob (@segegob) March 26, 2020

11:33 | MINUTO A MINUTO | Martorell: “Sobre las asesoras del hogar, nadie puede obligarlas a quedarse puertas adentro, eso es opcional de ellas”.

11:31 | MINUTO A MINUTO | Martorell: “No queremos que los adultos mayores no salgan a la calle, por eso pedimos que les presten ayuda a quienes pueda. Esperamos que los permisos que se están dando para que los otros le puedan colaborar, se hagan de buena manera.

11:26 | MINUTO A MINUTO | Martorell: “En el caso de las trabajadoras puertas adentro puede realizar su labor y ella decidir si permanece ahí para realizar la cuarentena correspondiente, esto durante los siete días que dure dicho proceso”.

11:24 | MINUTO A MINUTO | Martorell: “Todos los tramites sobre el seguro de cesantía se podrá hacer de manera remota. El llamado es a mantenerse en casa. Esto será a partir del próximo lunes”.

11:22 | MINUTO A MINUTO | Martorell: “Los permisos para realizar actividades dentro de comunas con cuarentena se podrán conseguir en comisaria virtual de Carabineros de manera remota, y con ello podrán salir junto a su carnet de identidad”.

11:20 | MINUTO A MINUTO | Martorell: “Tenemos el permiso de personas con cuarentena que trabajan en empresas u oficinas. Funciona con la credencial de dicha empresa, más el carnet de identidad”.

10:35 | MINUTO A MINUTO | Minsal entregó desglose de nuevos contagiados por región. La Metropolitana se mantiene con el mayor número de casos con 746, seguido por Ñuble (114), Araucanía (111) y Biobío (109).

[Actualización] Ministerio de Salud informa 1306 casos confirmados de #COVID_19 en Chile (164 nuevos casos).

Además, se produjo un cuarto deceso. Revisa el detalle completo, aquí: https://t.co/gKWHmfM1v4 y en https://t.co/mDAPBtfZya#PlanCoronavirus #CuidémonosEntreTodos pic.twitter.com/mOIX6ONqVu — Super de Salud Chile (@SuperDeSalud) March 26, 2020

10:25 | MINUTO A MINUTO | Se confirma el cuarto muerto por coronavirus en Chile. Se trata de un usuario de 80 años en la Región del Biobío.

🔴 MINUTO A MINUTO | Se confirma el cuarto muerto por coronavirus en Chile. Se trata de un usuario de 80 años en la Región del Biobío https://t.co/rALCTnnXOb — Radio ADN (@adnradiochile) March 26, 2020

10:23 | MINUTO A MINUTO | Minsal confirma 164 nuevos casos de coronavirus en Chile y la cifra total llegó a los 1.306.

🔴 MINUTO A MINUTO | Minsal confirma 164 nuevos casos de coronavirus en Chile y la cifra total llegó a los 1.306 https://t.co/rALCTnnXOb pic.twitter.com/RwOKMgvz8i — Radio ADN (@adnradiochile) March 26, 2020

9:23 | MINUTO A MINUTO | Presidente Piñera anunció que Clave Única para realizar diferentes trámites (como salir de casa temporalmente) de manera remota, será fundamental durante los próximos días de cuarentena.

Durante los días de cuarentena, la Clave Única será fundamental para obtener los permisos temporales para poder salir de casa. Quienes sacaron su Cédula de Identidad en los últimos 4 años, pueden recuperar su Clave Única en forma remota con su mail, en https://t.co/PuYMXOd1Io. — Sebastian Piñera (@sebastianpinera) March 26, 2020

9:07 | MINUTO A MINUTO | Largas filas de clientes esperan a las fueras de supermercados en la comuna de Santiago Centro ante anuncio de cuarentena obligatoria en la zona, así como en otras seis comunas de la Región Metropolitana.







8:58 | MINUTO A MINUTO | Hospital Clínico de la Universidad de Chile confirmó que desde este jueves quedan suspendidas las visitas a usuarios hospitalizados, esto como medida para evitar un posible contagio de coronavirus.

Informamos a nuestros usuarios: pic.twitter.com/CvyXS5bY0d — Hospital U. de Chile (@redclinica) March 25, 2020

8:45 | MINUTO A MINUTO | Carabineros confirmó que durante la jornada de toque de queda de este jueves se registraron 212 conducidos, de los cuales 13 pertenecen a la Región Metropolitana y los restantes 199 en regiones.

Informamos que durante la jornada del toque de queda se registraron 212 conducidos: ✅ 13 en la RM.

✅ 199 en regiones. Además se entregaron 25.603 salvoconductos: ✅ 4.332 en RM.

✅ 18.272 en regiones. En https://t.co/GNd8VOob3i ✅ 1.619 en RM.

✅ 1.380 en regiones. pic.twitter.com/XxG6cU8xNd — Carabineros de Chile (@Carabdechile) March 26, 2020

8:37 | MINUTO A MINUTO | Presidenta del Colegio Médico, Izkia Siches: “agradecemos al gobierno que se haya considerado en el instructivo de cuarentena total a equipo de salud, pacientes y personal con trastornos del espectro autista”.

Agracedemos que se haya considerado en instructivo de @GobiernodeChile #CuarentenaTotal a equipo de salud, pacientes y personas con trastorno del espectro autista. Se vienen semanas complejas, es necesario desarrollar la paciencia y trabajar xel bienestar colectivo. #COVID19Chile pic.twitter.com/rW917uz16G — Izkia (@izkia) March 26, 2020

20:20 | MINUTO A MINUTO | Hospital Clínico de la Universidad de Chile, ubicado en Independencia, anuncia que suspende las visitas a hospitalizados en el marco de la cuarentena por coronavirus.

Informamos a nuestros usuarios: pic.twitter.com/CvyXS5bY0d — Hospital U. de Chile (@redclinica) March 25, 2020

20:00 | MINUTO A MINUTO | Estos son los límites comunales de las zonas bajo cuarentena obligatoria desde este jueves a las 22 horas.



18:30 | MINUTO A MINUTO | Autoridades imponen cuarentena obligatoria en Lo Barnechea, Vitacura, Las Condes y Providencia, Ñuñoa, Santiago e Independencia desde este jueves a las 22:00 horas durante siete días prorrogables. Para salir a la calle se deberá solicitar permisos temporales y, durante la noche por toque de queda, salvoconductos.

14:59 | MINUTO A MINUTO | Ministro de Defensa, Alberto Espina y el Jefe de zona de la RM, Gral Carlos Riccotti, llegaron al Palacio de La Moneda para reunirse con Sebastián Piñera.

🔴LO ÚLTIMO| LLegaron hasta La Moneda para reunirse con el pdte @sebastianpinera el ministro de Defensa, Alberto Espina (@albertoespina) y el Jefe de Zona de la RM, el Gral Carlos Riccotti. Esto ante un posible anuncio de medidas más extremas de aislamiento. @adnradiochile — Manu Palominos (@manupalominos) March 25, 2020

14:59 | MINUTO A MINUTO | Municipalidad de Colina lanzó App Web para detectar síntomas reales de Coronavirus. La aplicación web se llamada “Colina te cuida” y posee cuestionarios y recomendaciones para que los vecinos de la comuna puedan realizarse una autoevaluación antes de asistir a un centro de salud y así evitar consultas innecesarias.

#ColinaInforma | Ahora: el alcalde @mario_olavarria presenta la nueva app Web y el call center para orientar y ayudar a la comunidad con la actual pandemia de #Coronavirus.

Sigue la transmisión en Facebook Live:https://t.co/aIJNNvJxPm — Municipalidad Colina (@MuniColina) March 25, 2020

14:38 | MINUTO A MINUTO | Denuncia ciudadana acusó reunión de personas en plena plaza del centro de Santiago pese a llamados a cuarentena preventiva por brote de coronavirus.

14:33 | MINUTO A MINUTO | Universidad Central pondrá a disposición de sus estudiantes ‘Sim Cards’ con conexión a internet para aquellos que lo necesiten. El beneficio aplicará para los estudiantes que no cuenten con acceso a internet en sus hogares y se encuentren dentro del 40% de vulnerabilidad en el Registro Social de Hogares.

13:50 | MINUTO A MINUTO | Carabineros, con lista en mano, realiza fiscalizaciones de cuarentena a vecinos de la comuna de Vitacura.

Carabineros realiza controles y fiscalizaciones a los ciudadanos de Vitacura a raíz de las nuevas medidas sanitarias que rigen en esa comuna para evitar el contagio del virus #covid19. pic.twitter.com/JlmlyH2fkB — Carabineros de Chile (@Carabdechile) March 25, 2020

12:30 | MINUTO A MINUTO | Copa Airlines informó de plataforma web (pincha ACÁ) para ayudar a turistas varados en diversos países de Centroamérica y el Caribe.

Queremos ayudar a nuestros pasajeros que no pudieron regresar a casa. Si estás en esta situación, déjanos saber a dónde necesitas viajar ingresando aquí https://t.co/oxfv5ofBKu y haremos todo lo posible para lograrlo. pic.twitter.com/mex4Ic1dmp — Copa Airlines (@CopaAirlines) March 25, 2020

12:05 | MINUTO A MINUTO | Minsal confirmó 220 nuevos casos de Covid-19, de los 1.142 que hay en el país, siendo la RM quien acapara la mayor cantidad de contagiados total con 682, seguido por el Ñuble (111) y Biobío (95).

[Actualización] Ministerio de Salud informa 1.142 casos confirmados de #COVID_19 en Chile. Revisa el detalle completo, aquí: https://t.co/b6NxTzntBS y en https://t.co/0BhgJcnTZO pic.twitter.com/4nwgCWORRG — Ministerio de Salud (@ministeriosalud) March 25, 2020

11:47 | MINUTO A MINUTO | Mineduc extendió suspensión de clases por dos semanas y anticipó vacaciones de invierno: No habrá clases durante todo abril.

"Se ha resuelto extender la suspensión de clases por dos semanas más y adelantar las vacaciones de invierno para las dos últimas semanas de abril", @raulfiguersa por #PlanCoronavirus pic.twitter.com/sDuAlVWMKv — Ministerio de Educación (@Mineduc) March 25, 2020

11:26 | MINUTO A MINUTO | Mañalich: Cualquier instalación que se deba hacer uso por coronavirus, el costo máximo que pagara el estado es de 0,2 UF por metro cuadrado que equivale al arriendo de una bodega.

11:24 | MINUTO A MINUTO | Minsal confirmó 1.142 casos por coronavirus en Chile.