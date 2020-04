Alcalde Alessandri envió carta a vecinos de Santiago: “Somos la segunda comuna con más contagiados del país”

En una carta abierta dirigida a los vecinos de Santiago, el alcalde Felipe Alessandri expresó su preocupación por las cifras de contagiados por el coronavirus Covid-19. Según el edil, citando datos del Ministerio de Salud, la comuna céntrica es la segunda con más casos del país. “Dadas nuestras condiciones, pronto seremos la primera”, advirtió.

El jefe comunal calificó la realidad de Santiago como “devastadora” y sostuvo que “tenemos que tomarnos este tema en serio. Es cosa de mirar a otros países que se lo tomaron a la ligera en un comienzo y que hoy deben lamentar cientos de fallecidos diarios”.

“Hoy, la cifra de fallecidos en el país puede parecerle un simple número. Una cifra triste, pero aún lejana a su realidad. Les quiero decir que esta falsa sensación de seguridad nos puede llevar a perder a los que más queremos: a nuestros familiares, a nuestros abuelos, a nuestros amigos“, emplazó Alessandri en la misiva.

También hizo un llamado a los vecinos a aplicar todas las precauciones: “La buena noticia es que derrotar a este virus está en nosotros. El COVID-19 no vive si no nos encuentra, lo que nos hace aún más responsables. Por eso, voy a insistir en una y mil veces: necesitamos conciencia, responsabilidad y autocuidado. Quédense en sus casas, no salgan si no es estrictamente necesario. Sé que es difícil, pero es la única forma hoy de que salvemos vidas”.

“Soy político, y a los políticos nos gusta prometer. Hoy no les puedo prometer una cura ni una solución, pero sí les puedo decir que seguiré trabajando con toda la fuerza y el corazón para superar esta crisis de la mejor forma posible”, finalizó Alessandri.

Cabe destacar que la comuna de Santiago permanecerá otros siete días más en cuarentena total, debido a las estadísticas publicadas durante esta jornada por el Ministerio de Salud.