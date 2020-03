Hombre debía cumplir cuarentena tras llegar de Europa y salió a una plaza en Las Condes

Un hombre que debía guardar cuarentena, tras llegar de Alemania el 16 de marzo, violó la medida, concurriendo a la plaza Los Dominicos, en Las Condes.

“Catorce días se cumplen el día 30 de marzo y, por tanto, no puede salir a la calle hasta el día 31. Para el 31 todavía falta (…)Incumplió la cuarentena, está mal, seamos responsables, seamos serios“, dijo el alcalde Joaquín Lavín.

“Ayer tuvimos el caso de la señora del supermecado, ahora tenemos esto (…) Ahora tiene que caerles el rigor de la ley, esto no es chiste. Me imagino que una persona que ha estado 13 días (en cuarententa) quiere salir, pero no puede salir, no puede. Es un tema de respeto y de solidaridad con los demás”, agregó.

En cuanto a la cuarentena general decretada por el Gobierno en siete comunas de la región Metropolitana, el general de la Prefectura de Tránsito y Carreteras, Manuel Valdés, informó que detuvieron a 17 personas por incumplir la orden.