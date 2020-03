Arzobispado de Santiago continuará con sus actividades de Semana Santa pero sin fieles

Durante este fin de semana, el Arzobispado de Santiago informó que las actividades eclesiásticas de Semana Santa continuarán normalmente, pero sin la presencia de fieles para evitar nuevos contagios por coronavirus Covid-19.

Respecto a las fechas de las actividades, el próximo 5 de abril se celebrará el Domingo de Ramos, y desde el viernes 10 al 12 de abril se recordará la muerte y resurrección de Jesús.

Debido a esto, el monseñor Celestino Aós comentó que “la Semana Santa no se suprime, no desaparece, este año la vamos a celebrar de otro modo, pero tiene que ser una expresión de amor a Dios y a los demás, a los que no queremos por ningún motivo poner en peligro su salud y su vida“.

Asimismo, las liturgias y celebraciones se realizarán de manera normal y con la inclusión de trasmisiones en vivo, para los fieles que quieran acompañar. Para el Domingo de Ramos, el arzobispado llamó a hacer los ramos desde la casa y en familia.

De la misma manera, para la Vigilia Pascual no habrá bautismos y no se celebrarán procesiones ni fiestas.