Alcalde de Punta Arenas: “Tuve contacto con un positivo de coronavirus y no me puedo hacer el examen para ver si tengo también”

Claudio Radonich, alcalde de Punta Arenas, se refirió a la situación que se vive en la región sureña debido a la pandemia del coronavirus, que no solo ha azotado a nuestro país, si no que también a gran parte del mundo.

Al respecto. el edil comenzó diciendo que “quiero señalar que nuestra región ya lleva 36 caso que pueden variar. Proporcionalmente estamos entre las tres regiones con más contagiados porcentualmente hablando. Hace tres semanas le pedí al Gobierno una cuarentena eficaz, una cuarentena inteligente, porque el aislamiento hace dos semanas atrás era un valor agregado para nosotros, pero ya tenemos el virus en nuestra región, de una manera muy fuerte en Puerto Williams y en Natales”.

Respecto a la toma de muestra por Covid-19. indicó: “Tu tienes que esperar que lleguen a Santiago las muestras y que después lleguen acá. Tenemos cerca de unas 200 muestras que estamos esperando los resultados, entonces en las prácticas pueden ser bastantes más los contagiados”.

En esa línea, Radonich hizo una particular confesión “Yo estoy en cuarentena porque tuve contacto con un positivo hace dos semanas atrás. Pero no puedo tener exámenes para ver si también lo tengo porque no tengo síntomas y así lo estipula el protocolo, pero el hecho que no tenga síntomas no significa que no tenga el virus”.

Finalmente, indicó sobre los exámenes que “ahora ya están instalando y tendrán una capacidad máxima de cien muestras diarias. Acá hay cerca de mil personas en cuarentena y no sabemos quienes tendrán efectivamente el virus. Hemos hecho todas las gestiones con el Presidente, alcaldes, ministerio. Pero acá hay una visión extremadamente centralista y nos cuesta enfrentarla como región aislada”.