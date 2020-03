Subsecretario de Agricultura sobre las ferias libres: “Son sumamente importantes”

El subsecretario de Agricultura, José Ignacio Pinochet, se contactó con ADN Hoy para hablar sobre la realización de ferias libres durante este período de cuarentena como medio de prevención del coronavirus.

Primero que todo, Pinochet destacó que “las ferias libres son sumamente importantes. Son un lugar abierto que minimiza mucho la posibilidad de contagio, tiene alimentos saludables y muchas de ellas están a distancias caminables desde las casas”.

“Por lo tanto, hemos hecho un esfuerzo muy grande. Nos coordinamos con el Ministerio de Economía y de Salud, y elaboramos un protocolo con recomendaciones para la gente que asiste, los organizadores, los feriantes y dando una señal a los alcaldes también, de que es importante mantener las ferias libres funcionando“, dijo, para luego explicar que en Chile “son más de 1.100 ferias, los feriantes son gente que vende lo que produce y en caso de que no pudiesen venderlo, no tienen la posibilidad de refrigerar ni de procesar, y no es la idea tampoco agrandar este drama que estamos viviendo, y por lo demás va a empeorar“.

En esa línea, el subsecretario hizo un llamado a los alcaldes del país para que “se pongan creativos” y busquen medidas “sumamente atinadas” y “seguras” para que las ferias puedan seguir realizándose, pero sin exponer al público al contagio de Covid-19.

“Los alcaldes pueden normar respecto del lugar donde se instalan las ferias, dónde se disponen. Hay algunos que ya han implementado cosas novedosas y sumamente atinadas. Por ejemplo, en Ñuñoa, en vez de cerrar la feria Emilia Tellez, el alcalde Zarhi, hizo lo contrario, que trabajen todos los días y de esta forma cada día que hayan menos feriantes para que haya más espacio”, explicó.

Luego, indicó que “si le pedimos a la gente cambiar sus hábitos, que vaya una persona por familia, bueno, podemos lograr el espaciamiento de un metro ideal o un poco más incluso. De esa manera se minimiza mucho más el riesgo”.

Sobre las compras por internet o redes sociales, práctica que se ha vuelto muy común en este último tiempo, José Ignacio comentó que a él y varios subsecretarios “nos gusta, pero con algunas prevenciones”. “Es muy importante que las empresas que prestan estos servicios tengan muy bien capacitada a su gente, que tenga las medidas sanitarias, de resguardo, que desinfecten sus vehículos, los tenemos que educar muy bien”, manifestó.

Finalmente, respecto a los pequeños agricultores, el abogado comentó que “si no dejamos que esa gente venda lo que produce, estamos creando un drama humano monumental. Ellos proveen alimentos, proveen frutas y verduras saludables, pero por otra parte, es la única fuente de ingreso de unas cientos de miles de personas. Entonces, cumple una función social, donde hay dignidad, donde hay un trabajo bonito, de complementarnos como sociedad y tenemos que mantenerlo“.

“Es un esfuerzo colectivo donde tiene que haber una ética, un sentido de unidad, de grupo, que es muy importante.

La prioridad es el abastecimiento interno“, sostuvo, recalcando que, actualmente, “el campo alimenta a Chile”.