Subsecretario del Trabajo explicó los alcances de la ley de teletrabajo

El subsecretario del Trabajo, Fernando Arab, explicó los alcances de la ley de trabajo a distancia y teletrabajo, promulgada por el Presidente de la República, Sebastián Piñera.

La autoridad detalló, en entrevista con ADN Hoy, que uno de los aspectos que considera la norma es que los empleadores correrán con “los costos que implique el teletrabajo, por ejemplo la utilización del Internet”, así como la “reparación y mantención de los equipos”.

Además, los teletrabajadores tendrán derecho a la “desconexión digital”. “Consiste en que, independiente de que la persona no tenga horario durante el día, esa persona debe tener una desconexión mínima ccontinua de doce horas (…) El empleador no va a poder mandar correos electrónicos, no le va a poder mandar whatsapps”, dijo.

Arab aseguró que los trabajadores que decidan ejercer su labor a distancia no pierden los derechos que tienen al hacerlo de forma presencial, como, por ejemplo, la sala cuna. “El teletrabajador es un trabajador más“, dijo.

“El hecho de pasar de trabajador presencial a teletrabajador no puede significar un menoscaba en las remuneraciones de los trabajadores”, agregó.

Sobre los accidentes laborales, el subsecretario explicó que corren los mismos parámetros que para los trabajadores presenciales, pero recalcó que sólo si el accidente es producto de la labor que ejerce. Si se accidenta haciendo una labor doméstica, eso no es accidente laboral”, dijo.