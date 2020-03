Rodolfo Carter: “Los focos de coronavirus están en el sector oriente y el primer muerto ocurrió en una comuna popular”

Tras confirmarse la cuarentena masiva de funcionarios del Hospital Dra. Eloisa Díaz de la comuna de La Florida, el alcalde de la comuna, Rodolfo Carter (exUDI), expresó su preocupación por lo sucedido en el recinto hospitalario.

En conversación con ADN Radio, el edil aseveró que: “el hospital depende del ministerio y se ha conocido este hecho que es grave, porque si perdemos el servicio médico estamos en un problema mucho más complejo y no habría donde atender a los enfermos. Hay mucho miedo entre el personal”, sostuvo.

“Las medidas que se han anunciado hasta el minuto, tienen deficiencias. Si todos los países están en cuarentena, ¿Por qué Chile descubrió una manera complemente distinta de hacerlo? Lo preocupante es que si hubiésemos logrado hacer una cuarentena rápida, todo será distinto”, agregó.

En la misma línea, comentó que: “como lo logramos con el tema de los colegios, ¿Te imaginas si hubiésemos tenido a los colegios funcionando esta semana cómo se habrían disparado los contagios? Lamentablemente, a mi juicio, en medida que la ciudad siga funcionando normalmente, se hace mucho más real el contagio”, dijo.

Desigualdad en tiempos de coronavirus

“Ayer en Renca, una señora que estaba en su casa, llegó a ser contagiada desde afuera por alguien que tuvo que salir a trabajar o cumplir algún tipo de función fuera de su casa, ayer en La Florida lo mismo”, complementó.

Precisamente sobre la primera muerte confirmada por coronavirus en el país, Carter aseveró que: “cometer un error en esto, no es un tema de ego, no de quien manda, es un tema de que se nos puede morir gente y, lamentablemente, como siempre, los que van a morir y sufrir son los más vulnerables. Todos los focos de coronavirus están en el sector oriente y el primer muerto ocurrió en una comuna popular, algo te está diciendo eso“, sostuvo.

“No podemos tapar el sol con un dedo. Una persona que gana cuatro, cinco millones de pesos, que tiene un rango de gerente, de ejecutivo, en El Golf, probablemente está trabajando desde la casa o incluso no lo está haciendo, que vive en una casa de 140 metros cuadrados, con varios dormitorios, baños, puede hacer la cuarentena aislado, pero ¿El que hace el aseo ahí o el que hace de cajero? No puede elegir trabajar o no, tiene que hacerlo y cuando vuelve a la casa tiene el temor de exportar el virus desde el oriente hacia la comuna donde vive“, agrego.

Carter insistió en que: “es muy triste que en este momento de prueba haya una desigualdad para esto, la gente con plata, con dinero se va a la playa, tiene buenas clínicas cerca, pero la gente que no tiene la misma fortuna se las tiene que arreglar como sea. Duele en el alma que incluso en esto seamos desiguales, tapar el sol con un dedo es una inmoralidad, esto grita al cielo como una injusticia social“, dijo.

El alcalde cerró con que: “no corresponde que un trabajador que gana 300, 400 lucas viva con miedo de subirse al Metro porque no tiene auto, por que no puede elegir ir a trabajar, está obligado y todo los días vive en la incertidumbre si va a contagiar o no a sus seres queridos cuando vuelve a casa”, finalizó.