Vocero de La Vega aseguró que está funcionando “en un 99,9%” y llamó a “no comprar por comprar”

“Casi en un 99,9%” sigue funcionando la Vega Central de Santiago, según aseguró su vocero oficial, Arturo Guerrero. En conversación con Ciudadano ADN, el comerciante contó que los locatarios están tomando medidas para enfrentar al coronavirus, como atender público con mascarillas.

Guerrero también llamó a “no comprar por comprar. Compren lo que necesiten, y una persona”, a fin de evitar aglomeraciones en el tradicional recinto. “Hoy día estamos en una crisis y tenemos que enfrentar la responsabilidad”.

El representante de La Vega también contó una medida clave para que sus más de 200 trabajadores y locatarios puedan seguir atendiendo al público. “Ante la más mínima fiebre no va a trabajar y no se le descuenta ni un peso. La única manera es que nos autoprotejamos todos”.

Para asegurar el funcionamiento del recinto, los pequeños agricultores siguen trayendo normalmente sus cosechas. “La ciudad lo requiere”, dijo Guerrero. Sin embargo, insistió en que muchos “quieren acaparar todo. Compren el kilo, no compre cinco. Compre las zanahorias que necesita, no compre el paquete. No a la psicosis, compremos lo necesario con una listita muy ordenada”.

Otro factor a tener en cuenta para las compras en medio de esta crisis son los precios. En los 1150 locales de La Vega “cada uno pone los precios, por oferta y demanda, y hay diferenciaS de 300 y 400 pesos por kilo”, por lo que Guerrero llamó a cotizar muy bien antes de comprar.

Del mismo modo, La Vega está cerrando entre 16:00 y 17:00 horas, y “si sigue esto vamos a ir acotando más el horario, pero con cuidado, porque la gente va a empezar a llegar en volumen y eso puede afectar más”, alertó el locatario, que finalizó con un mensaje de aliento a la comunidad. “Fuerza y vamos a salir de esta”.