Rubilar: Tomar decisiones de apagón de las ciudades hoy, probablemente va a significar mantenerlo durante el invierno

La ministra secretaria general de gobierno, Karla Rubilar, explicó por qué la administración de Sebastián Piñera no ha decretado cuarentena total para frenar el avance del coronavirus Covid-19, pese a las peticiones de alcaldes y otros actores políticos.

“Por qué no tomamos la decisión de la cuarentena total hoy día. Porque el virus se va a mantener por 12 semanas desde el primer caso contagiado y probablemente por mucho tiempo más. Pero estamos hablando de 12 semanas donde va a estar circulando de forma muy fuerte y generando un gran impacto. El virus se va a quedar un buen rato, varios años”, comenzó detallando la vocera, en entrevista con Bienvenidos de Canal 13.

“Nosotros decimos que esto tiene una curva de 12 semanas en lo más fuerte, donde el peak se da cerca de las 8 semanas desde el primer caso, que fue el 3 de marzo (…). Nosotros a diferencia de España, Italia, EE.UU., que van saliendo del invierno y entrando a condiciones más cálidas, nosotros estamos al revés. Tomar decisiones de apagón de las ciudades hoy, probablemente va a significar mantener el apagón de las ciudades durante todo el invierno”, agregó.

Rubilar afirmó que, en lo estrictamente sanitario, “lo que nos va a pasar es que la gente va a empezar a incumplir la cuarentena al mes, al mes y medio; sí o sí, y vamos a tener saliendo y volviendo a revivir el virus en momentos más críticos. Por eso uno va generando cierres parciales”.

“Es probable que en algún momento lleguemos a cuarentenas parciales o totales, en el entendido de perdirle a la gente que se quede en sus casas y no solamente cerrar los círculos”, sumó.

“Nosotros tenemos que ver cómo evoluciona el virus. ¿Por qué? (…) Vamos cerrando de a poco y generando lo que se llama los apagones de las ciudades de a poco donde se generan las aglomeraciones. El problema no es el lugar, no es el supermercado, no es el mall, el problema es dónde se junta gente”, recalcó.