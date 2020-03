Asociación Nacional de Magistrados llamó a todos los trabajadores del poder judicial a hacer cuarentena

La Asociación Nacional de Magistrados llamó a todo el personal del poder judicial y subcontratado a realizar cuarentena “inmediata, sin concurrir a los lugares de trabajo”.

La organización hizo la petición “considerando la emergencia de salud pública provocada por el Covid-19, las recomendaciones uniformes de la autoridad pública, de la Organización Mundial de la Salud y del Colegio Médico de Chile” y “la progresión vertiginosa del contagio, que ya tiene a dos Tribunales del país cerrados por contagios de su personal y la necesidad de desplegar medidas urgentes para contenerlo a fin de salvaguardar la vida de la población en general y minimizar sus efectos mortales”.

Además, las personas también llamadas a quedarse en su casa son “los auxiliares, funcionarios administrativos (as) y jueces (as) en general que no tengan dispuesto a la fecha el sistema de teletrabajo, deberán materializar igualmente la cuarentena”.

“Llamamos a los abogados (a) y usuarios (a) a no concurrir a cortes y tribunales y a la autoridad, a decretar con urgencia feriado judicial extraordinario por el mínimo tiempo indispensable para sortear la pandemia”, agregó la organización en un comunicado.