Adolescente con trastorno del espectro autista se extravió en el bosque Panul

Un menor de 15 años, que padece del trastorno del espectro autista y con retraso mental severo, se encuentra desaparecido desde la tarde del jueves en el bosque Panul, en La Florida.

El adolescente se extravió durante la tarde del jueves, a eso de las 19:00 horas, tras un paseo familiar en el que participaron su madre y sus dos hermanos.

Justamente, esta última, Milena Plaza, contó que “es un niño de 15 años, que usa pañales, que no se autovale y no se puede vestir solo. No habla. Vinimos en un momento de recreación y lamentablemente me descuidé, no sé. Fueron unos minutos y lo comencé a buscar y el niño seguramente corrió a otro lado”.

“Es un cerro bastante oscuro (en Panul), hay quebradas a cada rato, cada cinco metros. La posibilidad de que se haya caído existe, además de que el niño anda con ropa de verano”, añadió la madre.

El menor de edad ya lleva 12 horas extraviado, mientras se espera que se sume un equipo de adiestramiento canino para las labores de búsqueda.