Psicóloga entregó consejos para enfrentar encierro con niños en casa por coronavirus

La psicóloga clínica y educacional Pamela Salvatierra entregó consejos para enfrentar el encierro y cuarentena con niños en las casas, esto, tras suspensión de clases en todo Chile por coronavirus Covid-19.

“Primero, como adultos mantener la calma y tranquilidad”, comenzó diciendo la experta.

Se debe “mantener la misma rutina que se tenía en los colegios, obviamente más flexibilidad“, sostuvo.

Asegurando que “la idea es que no estén en pantallas digitales“.

Es por eso, que se deben establecer horarios y planear lo que se hará durante el día o la semana.

Ideas para desarrollar

También se puede “revisar tareas virtuales que está lanzando el Mineduc y la Unesco“.

Otra idea es hacer manualidades: “podemos inspirar a los niños desde las matemáticas en casa, podemos hacer queques, que también estamos habilitando el desarrollo de la psicomotricidad”.

De igual forma, con un hoja en blanco, decirles que harán algo interactivo. “Escribir qué cosas he hecho en el día, qué he aprendido, cuáles cuentos he leído, qué palabras he aprendido”, explicó.

La psicóloga llamó a ser creativos, y sin necesitar muchos recursos. “Se puede utilizar un calcetín antiguo y hacer un show de títeres“, ejemplificó.

Hablar sobre el coronavirus

Además, destacó que sí debe hablar sobre el coronavirus de manera sencilla. “Los niños pueden entender mucho más de lo que creemos, les podemos decir e integrarlos”, afirmó.

“Si no le digo a un niño por qué no está en su colegio, le genero incertidumbre (…) Se puede hacer cuentos o canciones sobre el coronavirus“, concluyó.