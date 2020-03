Español residente en Chile confirmado con coronavirus contó su historia: “Pedí la prueba, pero solo la hacen si tienes síntomas. Estuve ocho horas esperando”

Jonatan Márquez, español residente en Chile, es uno de los 342 casos confirmados por coronavirus en nuestro país. El domingo pasado volvió de sus vacaciones en Rio de Janeiro sin ningún síntoma. Fue su pareja quien comenzó a presentar fiebre y dolor de cabeza, por lo que intentaron contactar al número del Ministerio de Salud, lo que fue “imposible, porque estaba totalmente colapsado”. Ambos terminaron en la Urgencia de la Clínica Dávila, donde “estuvimos ocho horas esperando, y seguramente exponiendo a otras personas”, según relató a Ciudadano ADN.

“Yo no me iba a hacer la prueba porque no tenía síntomas. La pedí para saber, pero sólo la hacen si tienes síntomas. Al final me la hicieron porque pagando hay una opción”, contó Jonatan. El positivo le fue entregado en menos de 24 horas, mientras su pareja, más de 48 horas después, aún no recibe sus resultados. “Los datos del Ministerio están desfasados. Son muchos más casos de los que dicen”.

Jonatan está aislado en su casa “desde antes de conocer el resultado de la prueba”, en comunicación constante con su familia española, “que están bien, cuidándose y aislándose, que es lo que se tiene que hacer. Allá tardaron en tomar medidas y lamentablemente en Chile también”. Por eso, subrayó la importancia de que el gobierno “empiece a tomarse en serio las medidas, más allá de decir que va a arrendar hoteles”.

Según contó, la prueba del coronavirus es muy sencilla. “Te meten un hisopo por la nariz y la boca, y no demora más de 10 minutos”. Luego, él y su pareja recibieron la instrucción de tomar paracetamol cada 8 horas. “De Minsal no me han dicho nada”, aseguró. El único protocolo que debió cumplir, al llegar desde Rio al aeropuerto, fue firmar una declaración jurada y dejarse tomar la temperatura. En ese momento, ninguno de los dos tuvo fiebre. “Yo entiendo que deberían contactarnos a nosotros y a personas que viajaron en ese vuelo”, agregó.

Como ya tenían preocupación por la pandemia, al llegar a Santiago “lo primero que hicimos el lunes en la mañana, sin síntomas, fue hacer una compra grande” en el supermercado. Su pareja, según contó, “trabaja en el Costanera así que tenía que trabajar el martes”. Sin embargo, el resultado positivo le permitió a ambos hacer cuarentena desde la notificación. Aunque aún su pareja no recibe su resultado, “como tenemos contacto directo, ya lo tomamos como que es positivo”. Después de 48 horas de cuarentena, contó, “tenemos comida para unos días y algún buen amigo que se ha ofrecido a dejarnos cosas en la puerta. Estamos bien”.