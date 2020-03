Don Francisco llama a buscar nuevas formas de financiamiento para la Teletón: “Necesitamos una seguridad, no podemos vivir en la angustia de ahora”

Mientras muchos eventos se cancelan y locales comerciales se cierran, la Teletón -originalmente planeada para noviembre de 2019- sigue en pie, ahora programada para el próximo 3 y 4 de abril. Para conversar sobre las implicancias de esta cruzada en plena crisis por el coronavirus, Ciudadano ADN contactó a su artífice, Mario Kreutzberger, Don Francisco.

Es primera vez que el animador, acostumbrado a una vida intensa y llena de viajes, se embarca en una cuarentena. “Llevo cinco días y nunca en mi vida había estado así. He tenido que aprender a compartir con los que están en mi casa todo el día”. En su casa instaló un pequeño estudio de televisión “porque la Teletón tiene que comunicar cosas diariamente en esta emergencia”.

Los centros Teletón tampoco han estado exentos de las precauciones ante la crisis. Por seguridad, además de establecer turnos éticos, las atenciones terapéuticas presenciales se han modificado a remotas. “Qué suerte que hayamos sido pioneros en telerehabilitación, a través de un tablet”, señaló Kreutzberger.

Don Francisco asume que “es complejo” llegar a una meta económica en tiempos de crisis sanitaria y también económica. Pero insistió en que “en este momento hay que aplicar la solidaridad ciudadana. Hay personas mayores que en un edificio no son capaces de hacerse almuerzo. Ahí tiene que aparecer la mano solidaria del vecino”.

Y cuando la cruzada solidaria se enfrenta a un escenario particularmente complejo, los recursos “alcanzan hasta fines de abril”, según adelantó Don Francisco. “Las autoridades dicen que esto va a durar 12 semanas como mínimo, hasta junio”, por lo que llamó a “que todos participen como puedan, pero sobre todo las personas de mayores recursos. La meta es fija, porque es lo que necesitamos para llegar a fin de año”.

Para estimular esa participación, este año se contempla el involucramiento de otros bancos, además del tradicional Banco de Chile, lo que “nos va a permitir llegar a gente a la que a lo mejor nunca llegamos. Casi todos los chilenos tienen Cuenta RUT”. De todas formas, Kreutzberger aclaró que las donaciones empresariales ya están hechas. “Aproximadamente 5.000 millones están ahí”.

Dadas las circunstancias, este año el show televisivo será radicalmente distinto a los anteriores. “La primera meta de Chile es la vida de todos nosotros. La segunda es la de la Teletón. Estamos inventando una nueva Teletón virtual”, señaló Don Francisco. Por eso, este año la maratón televisiva será muy distinta. “Un programa de compañía, con los mejores momentos de lo que hemos hecho en los 40 años”. Dado que este año los artistas internacionales no estarán sobre el escenario, su participación será reemplazada por saludos en video, mismo formato que tendrán las donaciones de colegios e instituciones, además de los tradicionales reportajes.

Al animador “por mi edad, me dijeron que tenía que quedarme en mi casa”. Por eso, adelantó, “seguramente voy a tener que hacer lo que me corresponda desde aquí”. Esto, mientras un grupo de conductores por turnos hará la continuidad desde el estudio, que aún no se resuelve si será el Teatro Teletón u otro. “Vamos a pedir autorización al Jefe de Zona, porque estamos en Zona de Catástrofe”. Esa continuidad se verá constantemente interrumpida por informaciones, “porque el país se tiene que mantener con informaciones a minuto sobre el coronavirus”.

Dado que esta Teletón originalmente iba a hacerse el pasado noviembre, nuevamente a fines de este año debería llevarse a cabo la edición 2020. Pese a la cercanía entre ambas fechas, “la tenemos que hacer igual”, dijo Don Francisco, consciente de que estos problemas obligan a la institución a buscar nuevas formas de financiamiento. “No es lógico que una institución que atiende a 32.000 familias quede en el aire después de un estallido social, un terremoto o una cuarentena. Necesitamos una seguridad, no podemos vivir en la angustia de ahora”, finalizó.