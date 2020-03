Colegio Médico pide más coordinación con autoridades para enfrentar el coronavirus Covid-19

La presidenta del Colegio Médico, Izkia Siches, afirmó que es necesario mejorar la coordinación las autoridades de salud para responder de mejor manera al brote de coronavirus Covid-19.

“Creo que efectivamente fuimos uno de los países que se tomó este tema con seriedad de los primeros días, el problema por lo menos que tenemos nosotros mayoritariamente es que no sabemos el mapa de navegación del buque”, dijo en entrevista con Radio Concierto.

“Y una de las estrategias que uno suele hacer al enfrentar pandemias, es intentar justamente mancomunar los esfuerzos”, agregó.

“Como comunidad médica nuestros colegas nos piden poder explicar por qué el gobierno tomó una u otra determinación y lamentablemente yo no cuento con los antecedentes hasta la fecha”, sumó.

Siches explicó que necesita “tener acceso a datos, saber los modelamientos que ellos tienen (…) tener clara la capacidad de diagnóstico, las camas”.

“Yo todo lo que sé son los titulares que dan por la prensa, y me parece que para los trabajadores del área de la salud, nosotros queremos saber para donde va el buque y que si tenemos diferencias, o cosas que ellos no saben que no se están implementando bien hasta la fecha, poder implementarlas”, dijo.

“No se si es falta de transparencia o si están sobrepasados o si en realidad no tienen interés de trabajar con otras entidades o si la información es muy sensible para ellos, o si creen que la comunidad médica no puede aportar”, agregó.

Siches afirmó que, si bien Jaime Mañalich es el ministro de Salud “particularmente en esta pandemia quizás necesitamos alguien que tenga más capacidad de diálogo con las distintas entidades, que esté dispuesto o dispuesta a escuchar un poco las dudas, preguntas o propuestas que traen los distintos técnicos, y poder también al momento de implementarlas conocer cuáles son las fragilidades de la red”.