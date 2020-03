Zaldívar tras decreto de Estado de catástrofe: La prioridad es proteger a los trabajadores

La ministra del Trabajo, María José Zaldívar, se refirió al anuncio del Presidente Sebastián Piñera en torno al decreto de Estado de catástrofe, explicando que la prioridad de su ministerio es el de “proteger a los trabajadores”.

“Desde el ministerio esa es nuestra prioridad y cuando hablamos de eso, hablamos de su vida, su salud, su seguridad, pero también de su fuente de trabajo”, sostuvo.

Además, Zaldívar manifestó que están decididos en avanzar en el proyecto para regular el trabajo a distancia.

“Las empresas lo están aplicando, pero cuando no hay una legislación clara, quedan cosas que no son claras y no es lo más conveniente para los trabajadores“, indicó.

Zaldívar recordó que el decreto de Piñera permite que “se adopten medidas y tener las herramientas legales para hacerlo. En materia laboral, lo que debemos seguir viendo es ver las formas de proteger a los trabajadores y proteger a las familias y dentro de esta protección está todo lo que sea con disminuir al máximo el contacto social, pero además asegurar el abastecimiento, las medidas concretas las debemos ir viendo día a día”.

“Lo que planteamos en el consejo superior laboral es que íbamos a tener todos que tener la suficiente flexibilidad para ver cómo estas medidas cambiaban con esta emergencia. Una medida que se toma hoy la más idónea no será la misma para el día mañana. Debemos ir mejorando para ir adoptando medidas que sean las más eficientes para toda la ciudadanía“, dijo.