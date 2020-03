Trabajadora de mall que fue despedida por protestar: “La gente no está tomando conciencia”

Durante esta jornada se viralizaron diversos registros que muestran a una trabajadora del mall Arauco Chillán que encabezó una protesta en medio de la emergencia sanitaria por el coronavirus Covid-19 en el país.

Melissa se desempeñaba como vendedora de la tienda Hush Puppies del mencionado centro comercial, que se encontraba con las puertas abiertas y “repleto de gente” pese al avance de la pandemia y las recomendaciones de las autoridades, según contó la propia involucrada en conversación con ADN.

La joven relató que a eso de las 17:30 del martes “la gente seguía entrando al mall, en la mañana cuando nosotros entramos la gente andaba con bebés y niños, como si fuera vacaciones y no es así, estamos en la fase cuatro y la gente no está tomando conciencia“.

Agregó que en principio los trabajadores no quisieron evidenciar la falta de insumos básicos para atender al público en el contexto de la emergencia, como mascarillas y alcohol gel. Por esta razón, Melissa decidió realizar una manifestación “con una olla y una cuchara”.

“Empecé a reclamar por esto, porque no puede ser que nos tengan trabajando y la gente siga en el mall. Partí yo sola, pero después todos nos juntamos. Empezaron desde sus lugares de trabajo porque tenían miedo a perderlo. Todos empezaron a tocar. Me sentí bien, porque estaban tomando conciencia”, narró Melissa.

El público respondió de distintas formas: “Algunos se fueron, otros seguían, otros entraban a la tienda de nosotros como si nada, como si fuera un chiste y para nosotros no lo es. Si no hubiera salido a manifestarme nos habrían tenido hasta las 20:30 en el mall”. Finalmente, indicó, todos se retiraron una hora antes de lo previsto.

La trabajadora contó que una ejecutiva del centro comercial le sacó fotografías a ella y otros compañeros. Este miércoles, los empleados fueron citados a sus labores recurrentes, pero el caso de Melissa fue distinto.

“Mi jefa me mostró una carta de despido, en donde decía que yo tenía que terminar toda mi vinculación y que me iban a pagar hasta el 31 de marzo“, dijo la joven, junto con puntualizar que no formó ningún documento. “En total fuimos cuatro personas desvinculadas, pero por motivos diferentes. A tres los echaron por llamada telefónica. Entonces eso es inhumano“, añadió.

Melissa es madre y tuvo que enviar a su hijo a Coihueco para que estuviera resguardado del avance de la enfermedad. A esto se suma que su madre y abuela tienen enfermedades crónicas. “Tengo que tomar yo las medidas necesarias para no contagiar a los que están en mi casa”, remarcó.

Por estos días, la joven realizará diversas diligencias legales con el fin de instaurar una demanda contra Forus, empresa de retail a cargo de Hush Puppies y otras marcas. Según Melissa, los antecedentes ya están en manos de la Inspección del Trabajo.