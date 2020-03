Ministro Palacios criticó a Latam: No me parece conveniente que grandes empresas salgan por la televisión a pedir ayudas de parte del Estado

El ministro de Economía, Lucas Palacios, criticó a Latam por pedir ayuda estatal para superar la crisis generada por la pandemia del coronavirus Covid-19.

“Me enterado por las redes sociales, me lo acaban de mostrar, que la empresa Latam estaba pidiendo ayuda de parte del Estado. Yo me pregunto ¿cuántas pymes tienen acceso a ir a un canal de televisión a pedir esta ayuda? Yo quiero ser súper claro en esto: nosotros estamos priorizando a las personas, y me parece bastante apresurado, me parece voluntarista, pedir algo de esa naturaleza de una sola empresa”, dijo el secretario de Estado.

“No me parece conveniente que grandes empresas salgan por la televisión a pedir estas ayudas de parte del Estado, eso se analiza de otro punto de vista”, agregó.

Palacios aseguró que la prioridad del Gobierno es generar “medidas generales para poder ayudar a la mayor cantidad de gente posible, sobre todo a la gente que tiene menos espalda para poder superar esta situación”.

“Recordemos que las pequeñas y medianas empresas ya transitaron por un período muy difícil, a raíz del estallido social, y algunas van a tener que seguir enfrentando un período difícil, por ejemplo en sectores como el turismo, como el comercio, el sector servicios y recreación. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿a quién vamos a priorizar? Vamos siempre a priorizar a las personas que más lo necesitan”, afirmó.