Carabinero golpeado por hombre de 69 años se querelló en su contra

Carlos Milla, cabo 2º de Carabineros, presentó este martes una querella contra Patricio Bao, hombre de 69 años que fue golpeado en el contexto de manifestaciones que se realizaban el 8 de marzo en las inmediaciones de Plaza Baquedano.

Según antecedentes, revelados con anterioridad por la policía uniformada, antes de recibir la agresión que fue viralizada en las redes sociales, Bao le pegó un puntapié a Milla, quien mantenía retenido a otro sujeto.

La acción judicial, respaldada por la Corporación de Asistencia Jurídica para Carabineros e interpuesta ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, apunta contra el adulto mayor y todos quienes resulten responsables, por el delito de atentado contra la autoridad.

De acuerdo al testimonio de Milla, la situación previa al incidente “se estaba volviendo insostenible, toda vez que había gran cantidad de manifestantes y encapuchados que estaban lanzando piedras y objetos contundentes”.

Tras recibir la patada de Bao, recibió órdenes de su superior, el capitán José Cárdenas, para detener al hombre de 69 años. “Me dirijo hacia el querellado para proceder con su detención, logro tomarlo con mis brazos, pero él comienza a lanzarme golpes de puños por los costados con la finalidad de resistirse a la detención y escaparse“, relató el cabo 2º, agregando que Cárdenas era el portador de la cámara personal con la que se registró el hecho.

Milla remarcó en la querella que “una persona por detrás me lanza un piedra o un objeto contundente directamente a la cabeza, no logrando identificarlo, pero con la clara intención de agredirme, ya que la fuerza y el peso del objeto que me lanzó, logró dañar y trizar el casco que llevaba puesto”. Además, afirmó que fue agredido por un grupo de mujeres cuyo objetivo fue defender y rescatar a Bao.