Blumel rechazó alzas en insumos sanitarios y anunció sanciones

Durante este martes el Ministro del Interior, Gonzalo Blumel, se reunió con los alcaldes para la conformación de una mesa técnica.

Fueron los alcaldes quienes solicitaron esta mesa de trabajo, la cual se llevará a cabo una vez a la semana para discutir y coordinar medidas frente al Covid-19 a través de la Subsecretaría de Desarrollo Regional liderado por Claudio Alvarado.

Así lo anunció Blumel, quien además aseguró que no se aguantarán abusos en cuanto a los precios de insumos. “Lo rechazamos conjuntamente, y por eso, a través de las instituciones que tienen responsabilidad en esta materia, en particular el Sernac y la Fiscalía Nacional Económica, se van a adoptar todas las disposiciones que permitan asegurar que ese tipo de situaciones, que son condenables, no se produzcan. Y si se producen, sean sancionadas con el máximo rigor que contempla la ley“, señaló.

Estas medidas se tomarán en coordinación con el Sernac y la Fiscalía Nacional Económica.