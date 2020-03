Juzgados Civiles de Santiago anunciaron normas de funcionamiento por el coronavirus Covid-19

Para los próximos 15 días, este lunes los Juzgados Civiles de Santiago anunciaron normas de funcionamiento.

1- Por la existencia de la Oficina Judicial Virtual, las atenciones al público se restringirán al mínimo y se desarrollarán sólo en las dependencias del mesón de atención, lugar en el que se adoptarán todas las medidas de resguardo necesarias. La recepción documentos de custodia, como las autorizaciones de poderes y retiro de cheques se harán de la forma mencionada.

2- Las audiencias testimoniales, de absolución de posiciones, exhibiciones de documentales y todas aquellas generadas en el marco de los términos probatorios se reagendarán para una época posterior al 31 de marzo de 2020. La misma medida se aplicará a las audiencias de remates de bienes inmuebles.

3- En el caso de las audiencias iniciales, particularmente en los juicios sumarios o los reglados por la Ley N° 20.720, ésta se desarrollarán en espacios especialmente habilitados del Tribunal en donde se adoptarán todas las medidas sanitarias que indica el Ministerio de Salud.

4- Instamos a que personas que trabajen en nuestro edificio y que se encuentren en cuarentena derivada de otros circunstancias, como por ejemplo colegio, universidades o viajes procedentes de lugares en donde se han detectado casos masivos de infección, les solicitamos se abstengan de concurrir a las instalaciones de los Juzgados Civiles.

5- A las personas que trabajen en el edificio y que se encuentren en los denominados de riesgo, se les habilitará teletrabajo, según el acta N° 41 de 2020 de la Corte Suprema.

6- El trabajo desarrollado remotamente deberá reglarse en forma interna por cada Tribunal.

Finalmente, destacaron que “todas las medidas anteriores no surtirán efecto si cada uno de nosotros no asume la responsabilidad en minimizar las conductas de riesgo y en caso de encontrarse en cuarentena no respetarla”.