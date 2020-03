Camioneros bloquearon el puerto de Castro por paciente con coronavirus en crucero

Durante esta madrugada los camioneros de la comuna de Castro bloquearon el puerto de forma preventiva.

El objetivo de esta acción es impedir que los pasajeros o la tripulación del crucero “Silver Explorer”, donde un paciente dio positivo de coronavirus, desciendan de la embarcación hacia el puerto chilote.

La información fue confirmada por el vocero de los camioneros de Castro, Erwin Palma, quién dijo que están preocupados por la presencia del virus en los ocupantes de la nave extranjera. “Nosotros no podemos permitir que bajen, lamentablemente son gente, son seres humanos, pero nosotros tenemos que proteger nuestra isla, nuestras familias“, señaló

“Entonces ¿De qué manera podíamos proteger? Era no tomándonos las carreteras, sino que venir a bloquear el puerto a donde iban a desembarcar estas personas. Personas que el doctor nos dijo que no estaban graves, si no que querían evaluarlos. Lamentablemente, lo único que pueden hacer es sacarle muestras para que las envíen a Puerto Montt, y allí den los resultados” sentenció Palma.

Los camioneros confirmaron también que el bloqueo del puerto de Castro se mantendrá hasta que el barco extranjero salga de las aguas jurisdiccionales de Chiloé con toda su tripulación.

Cabe precisar que durante esta mañana, un helicóptero llegó al puerto de Castro que podría trasladar a los funcionarios de la autoridad sanitaria de esta zona.