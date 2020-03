Giorgio Jackson dio negativo en test por coronavirus

El diputado de RD Giorgio Jackson informó que arrojó negativo en el test por coronavirus al que fue sometido.

“Hace minutos me llamaron para informar que mi examen de coronavirus (SARS-COV-2) salió negativo, es decir, hasta ahora no he sido contagiado ni tampoco he sido foco de contagio”, dijo el parlamentario en su cuenta de Twitter.

“Quiero agradecer al personal médico que me atendió, por su profesionalismo y empatía”, agregó.

Jackson tomó las precauciones luego que la ministra española Irene Montero, con quien se reunió en un viaje a Europa, dio positivo por Covid-19.