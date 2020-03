Presidenta del PH y ataque a sede de Hirsch: “Nos deja claro que nuestra línea es la correcta”

Durante este jueves, la sede distrital del diputado Tomás Hirsch fue atacado con piedras, presuntamente, por supuestos partidarios del rechazo.

La presidenta del Partido Humanista (PH), Catalina Valenzuela, señaló que no es la primera vez que el inmueble sufre este tipo de ataques, y aseguró que Piñera no está en óptimas condiciones para seguir a cargo del Gobierno. “No nos deja de parecer llamativo que la sede de nuestro diputado Tomás Hirsch haya sido apedreada y panfleteada por el rechazo luego de que horas antes el señor Cruz-Coke lo acusara de golpista, o de que nuestro diputado refrendara la posición de partido, que tiene que ver con exigirle al Gobierno y al Presidente Piñera que dirima, porque es evidente que no está en condiciones de seguir a cargo del Gobierno“, afirmó Valenzuela.

“La situación nacional es lamentable junto con la evidencia de que no hemos avanzado ni medio paso de que se dio esta situación país en octubre. El sueldo sigue en $301 mil, la gente se sigue muriendo haciendo cola en las postas y hospitales públicos. La salud, la educación, el derecho a una pensión digna siguen estando en las mismas condiciones“, prosiguió la representante del PH.

Finalmente, la presidenta del partido sentenció que estos ataques no los intimidan y solo reflejan que están en el lado correcto. “Esto lejos de amedrentarnos, como pareciera ser la idea, nos deja claro que nuestra línea es la correcta y que debemos seguir insistiendo hasta que esta gente, que tiene al país en este estado, entienda que no vamos a aceptar más actos de violencia ni de indignidad, y que lo único que podemos hacer acá es avanzar hacia buscar ese Chile más justo”, concluyó.