Giorgio Jackson se sometió a test de coronavirus como medida de precaución

El Frente Amplio confirmó que Giorgio Jackson, diputado de RD, se sometió a un test de coronavirus Covid-19, luego de visitar España y reunirse con la ministra Irene Montero, quien arrojó positivo en un control de la enfermedad.

“Como es de público conocimiento, Giorgio tuvo una reunión con Irene y con Pablo (Iglesias) hace más de dos semanas. Como una señal de responsabilidad individual se está haciendo el test“, dijo el diputado Miguel Crispi.

El parlamentario explicó que el exdirigente estudiantil no ha presentado síntomas, pero prefirió examinarse con medida de precaución.

Al momento de la reunión entre Jackson y la ministra, aún no existían casos confirmados en España.

Este jueves, Montero confirmó su contagio a través de redes sociales. “Ayer noté síntomas. Me han hecho la prueba del COVID-19 y he dado positivo. Voy a permanecer en casa con mi familia y desarrollando mi trabajo por medios telemáticos hasta que lo indiquen las autoridades sanitarias. Me encuentro bien”, escribió en Twitter.