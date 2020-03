Ignacio Briones: “Hablar de acuerdos, para algunos sectores, se transformó en una palabra pecaminosa”

La inestabilidad económica mundial que tiene instalado el brote de coronavirus en gran parte del mundo generó preocupación en Chile. Aquello tiene en estado de alerta a las autoridades nacionales, así como la continuidad del estallido social.

En ello, el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, conversó con ADN Hoy, y comentó lo que será la conmemoración de los 30 años del retorno a la democracia: “iba a las manifestaciones por el no, pero no pude votar en el Plebiscito. Recibo la conmemoración con mucho orgullo, mucho agradecimiento a quienes lo hicieron posible, a quienes corrieran riesgos para dejar atrás la dictadura, en especial el presidente (Patricio) Aylwin que marcó la ruta de la política para lo que venía y para retornar a la democracia”, partió aseverando.

“Parte de lo que estamos discutiendo hoy día tiene que ver con esas sombras, con los errores, carencias, omisiones. Uno puede tener su propia opinión, pero en cualquier variable económica y social lo que se produjo en esas tres décadas de retorno a la democracia, este es el período más exitoso de nuestra historia republicana”, agregó Briones.

Respecto al comentado eslogan “no son 30 pesos, son 30 años“, el ministro aseveró que: “tiene mucha injusticia, porque constituye una banalizacion del debate que me parece inaceptable. Necesitamos altura de miras, seriedad para buscar acuerdos y trazar una hoja de ruta para los próximos 30 años. En ese camino, los eslogan de ambos lados no contribuyen en nada, solo hacen hacerlo más complejo”, sostuvo.

“Valoricemos lo que tenemos, evidentemente con estas instancias. Analicemos lo que está mal y busquemos la forma de encontrar acuerdos, porque meter todo en un mismo saco es un desastre, sin reconocer los tremendos aciertos en democracia, en aspectos económicos y sociales, que ha tenido este tiempo, es no contribuir a forjar una hoja de ruta para los próximos 30 años”, complementó Briones.

Al finalizar, dejó un mensaje para el mundo político en general: “hablar de acuerdos, para algunos sectores, se transformó en una palabra pecaminosa. Insisto, tomar esa postura es banalizar el debate y la política, que por esencia trata de buscar acuerdos. No hay país que no haya logrado progreso sin acuerdos. Quien crea que puede desechar los acuerdos, no solo peca de arrogancia, si no que además banaliza la discusión“, comentó.