Nuevos registros de exceso policial planteó la opción de una Acusación Constitucional contra Gonzalo Blumel

Los diversos registros de violencia policial que se han registrado durante los últimos días tienen en alerta al mundo político. En ello y tras viralizarse la brutal agresión contra un adulto mayor en el sector de Plaza Italia, desde la oposición volvieron a apuntar sus dardos contra el Palacio de La Moneda.

Tras conocerse los registros de la agresión policial contra Patricio Bao, desde la oposición plantearon incluso la opción de que se acuse constitucionalmente al Ministro del Interior, Gonzalo Blumel: “si Blumel no renuncia, pondré mi firma a disposición para una Acusación Constitucional“, dijo en su cuenta de Twitter, el diputado Juan Santana (PS).

“Las golpizas contra civiles por parte de las policias van en una escalada brutal. Hoy, una de las víctimas fue Patricio Bao, adulto mayor, militante del PS en la comuna de Quilicura“, agregó Santana, palabras a las que se sumó Gabriel Boric: “esto no puede ser tolerado. Ya no basta con dar de baja y sancionar a Carabineros participes de esta brutal agresión, es la institución entera la que debe ser intervenida. Y como este gobierno no escucha, denunciaremos internacionalmente“.

Por su parte, Camila Vallejo acusó que no hay votos suficientes para dicha acción, pero que están buscando otras alternativas para acusar a Blumel. En la misma línea se mostró el senador Felipe Harboe: “el video del carabinero agrediendo a un anciano es inaceptable, exige su baja inmediata y denuncia judicial y ministro Blumel debe intervenir Carabineros“, escribió.

Finalmente Karol Cariola escribió: “para algunos este panorama se ha normalizado. En este video actúan como animales salvaje“, sostuvo.

